Tiktokerka Natalija Dike objavila je snimak u kojem je otkrila svoje gorko iskustvo, tokom boravka u Parizu. Kroz suze je ispričala da je “izgubila sav novac pored Ajfelovog tornja”, u naizgled bezazlenoj uličnoj igri.

“Nalazimo se u Parizu, a plačem jer smo upravo prevareni. Svi govore da treba paziti na prevare, ali retko ko zaista veruje da će se baš njemu to dogoditi. Na kraju smo naseli”, započela je svoju priču.

Natalija tvrdi da je šetala i “naletela na jednog Italijana” koji je imao limun i tri čaše. Oko njega je bilo više ljudi koji su pokušavali da pogode ispod koje čaše se nalazi voćka.

“U početku smo sedili i posmatrali, a onda nas je pozvao da igramo 'samo iz zabave'. Odigrala sam jednom, pa drugi put, jer je delovalo lako - pratiš limun, gledaš levo-desno i pogađaš u kojoj je čaši”, ispričala je.

Devojka kaže da u početku “nije želela da igra za novac”, ali ju je privukla mogućnost da povrati iznos koji je ranije izgubila zbog plaćanja kazne u Parizu.

“Tako smo počeli da igramo. Prvo sam pogađala i zarađivala, ali treći put limun nije bio tamo gde je trebao da bude. Sigurna sam da ga je sklonio rukom. Tada sam izgubila sve! Onda sam sela i počela da plačem, ljuta što smo juče izgubili novac zbog kazne, a danas smo ponovo ostali bez novca. Bila sam šokirana jer sam bila uverena da je igra laka. Ali, eto, prevarili su nas”, požalila se.

Mnogi gledaoci su komentarisali da je nasela na jednu od “najstarijih prevara za izvlačenje novca od turista”, te da mora snositi odgovornost jer je sama pristala, prenosi Index.

“Nisi prevarena. Niko te nije terao da igraš, sama si pristala”, napisala je jedna osoba, a druga se nadovezala: “Da li si prvi put izašla iz kuće".

Jedan tiktoker je detaljno objasnio kako funkcioniše ulična igra, poznata po mnogim imenima.

"Molim vas, nemojte nasedati, jer iako mislite da ćete pobediti, garantujem da ćete svaki put izgubiti novac”, upozorio je.