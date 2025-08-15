Slušaj vest

Dnevni horoskop za 15. avgust 2025. Detaljana astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta ovog petka očekuje znake horoskopa.

OVAN

Ovan

Sada su stvoreni dobri uslovi za saradnju i sklapanje novih ugovora. Povoljan finansijski period. Dopada vam se osoba s posla i to sad više ne možete da sakrijete. Naklonost je obostrana. Problem sa osteoporozom, obavezna je terapija.

BIK

Bik

Povoljan dan za one koji se bave trgovinom, koji rade s klijentima ili u okviru informatičkih tehnologija. Finansijski dobitak. Uspešno ćete rešiti dugotrajan problem u porodici. Vaš odnos s partnerom je sve bolji. Bol u leđima. Snimite kičmu i uradite ultrazvuk donjeg dela leđa.

BLIZANCI

Blizanci

Pozitivna energija izoštrava vaše mentalne sposobnosti i usredsređenost na cilj. Slobodni Blizanci mogu da osete snažnu privlačnost prema osobi koju poznaju preko posla. Svakako proverite da li je ta osoba slobodna da se ne biste razočarali. Promene na koži.

RAK

Rak

Povoljne okolnosti utiču na razvoj poslovnih dogovora i početak nove saradnje. Dobar finansijski period. Uticaji u vašem polju ljubavi doneće vam poboljšanje kvaliteta ljubavnog života. Partner želi da podignete vezu na viši nivo. Smanjite pušenje, kao i alkohol.

LAV

Lav

Akcenat je na poslovnoj komunikaciji, koja će dobiti na kvalitetu. Uspeh u javnim nastupima. Period pozitivne promene u vašem odnosu s partnerom, okružuje vas atmosfera podrške i razumevanja. Ne boravite u zadimljenim prostorijama.

DEVICA

Devica

Prevladava pozitivna atmosfera u vašem odnosu sa autoritetima. Očekuju vas dobre promene u radnom okruženju. Venera u Ribama postavlja lep ljubavni scenario i doprinosi harmoniji između vas i partnera. Poteškoće sa sinusima, kao i disajnim putevima.

VAGA

Vaga

Povoljan dan za Vage koje se bave privatnim biznisom ili rade u uslužnim delatnostima. Povećan obim posla. Partner će vam prirediti lepo iznenađenje. To može biti veoma prijatan izlazak ili kraće putovanje. Prijao bi vam odlazak u spa-centar.

ŠKORPIJA

Škorpija

Planetarni aspekti ukazuju na vašu ličnu reorganizaciju i prelazak na odgovorniju, višu radnu poziciju. Vaš odnos s partnerom je isprekidan, ali u pitanju mogu biti obaveze ili poslovno putovanje. Muče vas egoizam i ekscentričnost, možete imati problem.

STRELAC

Strelac

Preduzimljivi ste i puni dodatnog elana, pa ćete s lakoćom obaviti i najsloženije radne zadatke. Raspoloženi ste za ljubav, pojačana su vam osećanja i potreba za nežnošću. Niste zadovoljni kako partner reaguje na vašu nežnost. Problem sa upalom desni.

JARAC

Jarac

Povećana je dinamika vašeg finansijskog plana, pa će mnoge vaše aktivnosti danas imati pozitivan ishod. Vaš odnos s partnerom može kulminirati ljubomornom epizodom, na sreću kratkotrajnom. Reumatski bolovi. Obavezno posetite reumatologa.

VODOLIJA

Vodolija

Očekujte pojačanu energiju i izoštrene sposobnosti procene poslovne situacije. Ljubavna avantura sa osobom koju upoznate na kratkom putovanju može se pretvoriti u nešto mnogo više. Ako ste u vezi, nezadovoljni ste, uslovićete partnera. Pojačano opadanje kose.

RIBE

Ribe

Prisutni su aspekti koji ukazuju na tajne sastanke ili rad na tajnom projektu kojim želite da zasenite konkurenciju. Nova veza donosi vam glavobolju i dileme, razdvojeni ste od partnera, ne prija vam ljubav na daljinu. Vrtoglavica, razlog je bezazlen - zbog visokih temperatura.