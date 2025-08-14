Slušaj vest

Pitanje koje se sve češće postavlja jeste: Kada počinju srednje godine? Mnogi ih već karakterišu i kao krizne godine, te većina strahuje od ovog životnog perioda.

Kada zapravo počinju srednje godine?

Teško je odrediti kada stvarno počinju srednje godine. U poređenju sa drugim razvojnim periodima (detinjstvo, adolescencija, starije odraslo doba), srednje godine traju duže i uključuju raznovrsnije životne i društvene uloge. Istraživanja se manje bave srednjim godinama nego detinjstvom i starijim odraslim dobom, pa još uvek ne znamo dovoljno o jedinstvenim iskustvima ove faze života.

žena u menopauzi ima glavobolju i okružena je hormonskom terapijom kao opcijom Foto: Shutterstock

Srednje godine počinju u različito vreme, za različite osobe

Individualno je, toliko znamo. Ali, devedesetih godina prošlog veka bilo je ustaljeno uverenje da srednje godine počinju sa 35. Sada se to shvatanje promenilo i pomerilo za desetak godina, pa se srednjim dobom smatraju godine između 45 i 60. Žene su pomerile tu granicu kasnijim majčinstvom, brigom o zdravlju i lepoti – uz pomoć savremene medicine i psihologije. Danas se generalno živi duže i zdravije, a povećani su i zahtevi izgradnje karijere uz formiranje porodice. Zato neki istraživači period od 30 do 45. nazivaju „ustanovljenim odraslim dobom“, da bi ga razlikovali od srednjeg doba.

Stručnjaci otkrili kada počinje starost

Istraživanje, objavljeno u magazinu Psychology and Aging, obuhvatilo je ljude rođene između 1911. i 1974. godine, a učesnici su odgovorili na anketu osam puta nakon svoje 25. godine, kada su imali između 40 i 100 godina.

Kada su učesnici rođeni 1911. imali 65 godina, rekli su da starost počinje u 71. godini. Međutim, učesnici rođeni 1956. su, kada su imali 65 godina, rekli da starost počinje u 74. godini.

Istraživači su takođe primetili da se individualna percepcija starosti menjala kako su ljudi zalazili u poznije godine, a kako su učesnici starili, njihova ideja o starosti postajala je sve više potisnuta. Na primer, prosečan ispitanik u 64. godini smatrao je da starost počinje sa 74 godine, ali kada bi navršio 74 tvrdio bi da starost počinje u 76. godini. U proseku, percipirani početak starosti povećavao se za oko godinu dana za svakih četiri do pet godina stvarnog starenja.

