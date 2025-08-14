Žrtve Epstajna i njegove saradnice javno će govoriti u Kapitol Hilu: Sve će se razotkriti
Dvojica kongresmena iz različitih političkih partija u SAD najavila su da će žrtve seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna posetiti Kapitol Hil, a neke će prvi put javno podeliti svoja iskustva.
Kongresmeni Tomas Masi (republikanac iz Kentakija) i Ro Kana (demokrata iz Kalifornije) najavili su da će 3. septembra, dan nakon što se Kongres vrati sa avgustovske pauze, održati konferenciju za novinare sa žrtvama.
Žrtve Epstajna i Maksvel pred kamerama
Na događaju će učestvovati osobe koje su preživele zlostavljanje od strane Epststajna i njegove saučesnice Glejn Maksvel, koji su oboje proglašeni krivima za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorišćavanja. Na konferenciji će prisustvovati i advokati koji zastupaju žrtve Epstina i Maksvel.
Pritisak na Belu kuću da objavi dokumenta
Kako raste pritisak na Belu kuću da objavi dodatne fajlove o preminulom pedofilu, očekuje se da Kongres glasa o rezoluciji kojom bi se Ministarstvo pravde (DOJ) i FBI primorali da deklasifikuju sve dokumente vezane za Epstajna.
Masi i Kana, autori predloga zakona, žele da obavežu DOJ da sve fajlove objavi na internetu u roku od 30 dana od njegovog usvajanja.
„Amerikanci zaslužuju da znaju da li njihov kongresmen stoji na strani transparentnosti i pravde ili štiti bogate i moćne“, rekao je Kana za Daily Mail.
Plan za izglasavanje i prepreke
Masi i Kana planiraju da podnesu zahtev kojim bi se primorala Predstavnička kuća da glasa o objavljivanju fajlova.
Ako inicijativa dobije prostačku većinu od 218 glasova, ide u Senat.
Čak i ako Senat usvoji predlog, predsednik Donald Tramp i dalje može da uloži veto kako bi se fajlovi zadržali u tajnosti.
Senatori su za Daily Mail izjavili da bi glasali za objavljivanje fajlova.
Politički sukobi i pritisci
Masi ima istoriju sukoba sa Donaldom Trampom i često glasa protiv predloga koje bivši predsednik podržava, a njegov pritisak na objavljivanje Epstajnovih fajlova dodatno je zaoštrio njihov odnos. Tramp je navodno započeo političku kampanju kako bi smenio Masija i zamenio ga pristalicom pokreta MAGA, finansirajući čak i reklamne napade u njegovom okrugu.
Masi je navodno tražio od Trampa da prekine kampanju napada, ali dogovor je ubrzo propao.
Sud odbio da otvori privatna svedočenja
Zagovornici objavljivanja Epstajnovih fajlova pretrpeli su udarac kada je federalni sudija odbio zahtev DOJ-a da se otpečati privatno svedočenje iz procesa protiv Maksvel.
Zamenik državnog tužioca Tod Blanš se u poslednjim nedeljama više puta sastajao sa Maksvel kako bi razgovarao o njenom slučaju, koji je trenutno u žalbenom postupku pred Vrhovnim sudom.
Istrage protiv mreže moćnika
Odbor za nadzor Predstavničkog doma takođe pokušava da dođe do dodatnih informacija o Epststajnu, njegovoj mreži i zločinima.
Predsednik odbora, republikanac Džejms Komer iz Kentakija, poslao je sudske pozive Bilu i Hilari Klinton, kao i drugim visokim bivšim zvaničnicima, kako bi svedočili o onome što znaju.