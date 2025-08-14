Slušaj vest

U petak, 15. avgusta 2025, zvezde su posebno naklonjene nekim znacima horoskopa! Dan donosi pojačane energije na polju finansija, strasti i uzbuđenja, a tri horoskopska znaka posebno će osetiti talas sreće, šansi i ljubavnih varnica. Ako ste među njima – spremite se za dan koji obećava i novčani dobitak i vatromet emocija.

Lav

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Lavovi, nebo vam danas šapuće – "Ti si zvezda!" I zaista jeste. Finansijski, dan donosi mogućnost dobitka kroz neplanirani priliv novca, honorar ili isplatu koja vam je dugo bila na čekanju. Svi koji se bave umetnošću, medijima ili vođenjem ljudi – danas mogu očekivati posebnu naklonost univerzuma.

Na polju strasti – zračićete magnetizmom. Očekujte uzbudljiv susret, poziv koji će vas izbaciti iz rutine ili intenzivan razgovor koji prerasta u mnogo više. Ako ste u vezi, partner će vas gledati kao prvi dan. Ako niste – neko karizmatičan itekako želi da vam se približi.

Škorpija

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Finansijska situacija konačno kreće uzlazno. Posebno su vam naklonjeni kontakti sa inostranstvom, online posao ili ulaganja. Intuicija vam je izuzetno pojačana – ako osetite da je nešto prava prilika, verovatno jeste. Vreme je da monetizujete ideje koje ste dugo držali u fioci.

Na planu strasti – sve što ste do sad potiskivali danas želi da izađe na površinu. Vaša zavodljivost je na vrhuncu, a vi spremni da se prepustite. Neočekivani susret, pogled koji traje duže nego što bi trebalo – i kreće priča koja vas vodi u avanturu koju nećete zaboraviti

Strelac

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Strelčevi, vama sutra dolazi dan u stilu: “Kad se najmanje nadaš…” Bilo da je reč o poslu, honoraru ili čak nagradnoj igri – imate šansu za finansijski dobitak. Iskoristite svaki poziv, mejl, poruku – neka sitnica može biti ključ velikih promena.

Ljubavno i strastveno, kao da vam univerzum daje novu energiju. Danas je sve u znaku uzbuđenja – flert na neobičnom mestu, obnavljanje strasti sa starim partnerom ili čak početak nečeg što vam menja pravila igre.

(Kurir.rs/Ona)