Sezona Lava donela je strast, samopouzdanje i kreativnu energiju, ali sredina avgusta takođe je donela kraj retrogradnog Merkura i izuzetnu Venera-Jupiter konjunkciju, koja je otvorila vrata romansi i sreći. Kako ulazimo u drugu polovinu meseca, energija se menja: Sunce ulazi u znak Device, a planeta ljubavi, Venera, uvodi dramatične momente u odnosima. Ovo je period kada možete pokrenuti nove navike i otvoriti srce za posebne veze.

Ovaj tranzit najviše će uticati na 4 horoskopska znaka Foto: Shuterstock

Sudbinska ljubav i Severni čvor

Oko 15. avgusta: Nakon konjunkcije Venere i Jupitera, Venera pravi povoljan trigon sa Severnim čvorom Sudbine. Ovaj aspekt može doneti sudbinske susrete, iznenadne uvide o postojećim vezama ili osećaj da vas univerzum vodi ka pravim ljudima. Energija ovog aspekta biće jaka nekoliko dana nakon 15. avgusta, pa obratite pažnju na znakove i sinhronicitete oko vas.

Sezona Device i osnažujući mlad Mesec

22. avgusta: Sunce zvanično napušta znak Lava i ulazi u pažljivu Devicu. Ovaj znak voli da unapređuje svet oko sebe te je ovo pogodan trenutak da uredite haotične delove života dok se približavate kraju leta.

23. avgusta: Sezona Device počinje mladim Mesecom koji dostiže vrhunac rano ujutro po Istočnoevropskom vremenu. Ovo je idealan momenat za pokretanje zdravih navika. Mlad Mesec u Devici kvadrira nepredvidivi Uran, što vas podstiče da razmišljate kreativno i pronalazite out-of-the-box rešenja.

Ljubav postaje dramatična sa Venerom u Lavu Foto: Shuterstock

Ljubav postaje dramatična sa Venerom u Lavu

25. avgusta: Iako se sezona Lava zvanično završava, njena strastvena energija i dalje se oseća zahvaljujući Veneri koja ulazi u znak Lava. Tokom ovog perioda, ljubav postaje ekstravagantna: očekujte raskošne izraze naklonosti, darežljive geste...

Venera tokom poslednje nedelje avgusta ostvaruje važne astrološke aspekte:

Trigon sa Saturnom i Neptunom donosi stabilnost i duhovnu povezanost u ljubavi.

Sekstil sa Uranom otvara vrata neočekivanim i uzbudljivim romantičnim situacijama.

Opozicija sa Plutonom može doneti intenzivne emotivne transformacije i potrebu za razjašnjenjem odnosa

U ovom periodu, pokušajte da raščistite nesporazume, produbite vezu i ostvarite dublju posvećenost. Ljubav i romansa sada mogu dobiti drugačiju formu, ali i priliku za trajni razvoj.

