Slušaj vest

U manastiru Hilandar 13. avugsta, pre 35 godina, doneta je odluka da se ponovo uspostavi opštežiće, a do tada hilandarsko bratstvo dva prethodna veka živelo je u i idioritmiji.

Šta je opštežiće (kinovija)?

Pod opštežićem se podrazumeva da svi monasi žive zajedno u manastiru, učestvuju u zajedničkim bogosluženjima i trpeza, ali i pokorno poštuju igumana. Nasuprot opštežiću jeste idioritmija pod kojom se podrazumeva da monah ima pravo da ima svoju ličnu imovinu, stanuje i hrani se odvojeno od drugih monaha i kao jedinu obavezu ima da tokom velikih praznika budedeo zajedničkih bogosluženja i obeda.

U galeriji pogledajte fotografije manastira Hilandar:

1/9 Vidi galeriju Manastir Hilandar Foto: Profmedia, Gerhard Trumler / brandstaetter images / Profimedia, André Held / akg-images / Profimedia

Između ova dva pojma postoji još jedna bitna razlika - opštežiće se vezuje za drevno monaško predanje, dok se idioritmija vezuje za kasno Vizantijsko doba i period turske vladavine. Nakon prestanka turske vladavina vraćanje opštežića u svetogorske manastire bio je izuzetno iscrpan proces.

Episkop zahumsko hercegovački Atanasije zaslužan za sve

Godine 1990. na Svetoj gori su od 20 manastira samo četiri bila osobenožiteljna i to Velika Lavra, Vatoped, Hilandar i Pantokrator. Za povratak ovog poretka u manastir Hilandar zaslužan je episkop zahumsko hercegovački Atanasije (Jevtić) koji je na ovo sveto mesto doputovao jula meseca 1990. godine, uoči proslave praznika Presvete Bogorodice Trojeručice. Vladika Atanasije tada je još uvek bio arhimandrit i obilazio je i druge manastire na Atosu kada je imao prilike da razgovara i sa mnogih svetogorskim monasima od kojih je saznao da su skoro svi manastiri ponovo uspostavili opštežiće sem Hilandara i još tri gorepomenuta.

Nakon što je zamoljen od strane svetogoraca arhimandrit Atanasije da hilandarskom bratstvu zatraži da iz idioritmije pređu u kinoviju, on je poslao pismo u kojem je takođe preneo i da mnogi Svetogorci žele da pređu u opštežiće.

Manastir Hilandar Foto: Shutterstock

- Prepodobni oci Hilandarci, po bogonadahnutoj reči Svetog Save, ktitora i kinovijarha ove svete obitelji, bolje i veće od ljubavi nema ništa - započeo je svoje pismo Atanasije, čiji se primerak otkucan na pisaćoj mašini i dan-danas čuva u Hilandaru jer je original, nažalost, uništen tokom požara 2004. godine, prenosi Religija.

Reči episkopa Atanasija očigledno su imale veliki uticaj na monahe u Hilandaru koji su na praznik prepodobne mati Angeline, 12. avgusta 1990. godine, doneli odluku o ponovnom povratku opštežića čime se manastir Hilandar vratio svom drevnom poretku koji su uspostavili njegovi osnivači Sveti Sava i Prepodobni Simeon Mirotočivi.

Nakon ponovnog uspostavljanja opštežića izabran je bleženopočivši arhimandrit Pajsije koji je ustoličen na Pokrove Presvete Bogorodice, takođe 1990. godine. Kinovijski iliti opštežićevski poredak pokušali su da vrate i kralj Petar I i Sveti vladika Nikolaj (Velimirović) ali nisu uspeli. Danas svi manastiri na Atosu imaju kinovijski poredak.

Bonus video: Šta se krije iza Gibsonove posete Hilandaru?