Slušaj vest

Kada čitamo Bibliju, često nailazimo na iznenađujuće podatke o tome koliko su dugo živeli ljudi u davna vremena. Imena poput Metuzalema, koji je doživeo 969 godina, ili Noja, koji je živeo 950 godina, zvuče gotovo neverovatno današnjem čitaocu. Ali šta zapravo stoji iza ovih ogromnih brojki i kako ih tumače teolozi i naučnici?

Dugovečnost pre Potopa

Prema Starom zavetu, posebno u Knjizi Postanja, ljudi su pre Velikog potopa živeli znatno duže nego što je to slučaj danas. Evo nekoliko primera:

shutterstock_2245946941.jpg
Foto: Shutterstock

  • Adam – 930 godina
  • Set – 912 godina
  • Enos – 905 godina
  • Metuzalem – 969 godina (najduže živela osoba u Bibliji)
  • Noje – 950 godina

Teolozi objašnjavaju da su ovakve godine deo Božijeg plana u ranim fazama čovečanstva, kada su ljudi bili bliže savršenstvu stvorenja i imali drugačije uslove života.

Promena nakon Potopa

profimedia0266273701.jpg
Foto: Profimedia

Nakon Potopa, Biblija beleži da se ljudski životni vek postepeno skraćuje. U Postanju 6:3 Bog kaže:

„Dani čovekovi biće sto i dvadeset godina.“

Ovo ne znači da je ta granica odmah stupila na snagu, ali posle nekoliko generacija primećuje se značajan pad dugovečnosti. Na primer:

  • Avram – 175 godina
  • Isak – 180 godina
  • Jakov – 147 godina
  • Mojsije – 120 godina

Razlozi za skraćenje životnog veka

Postoje različita tumačenja zašto su ljudi u Bibliji nekada živeli mnogo duže:

  • Teološko objašnjenje – U ranoj istoriji čovečanstva ljudi su bili bliži Božijoj prvobitnoj zamisli, manje pogođeni posledicama greha, pa im je život bio produžen.
  • Ekološki uslovi – Pre Potopa, prema nekim tumačenjima, Zemlja je imala drugačiju klimu i atmosferu, što je čuvalo zdravlje ljudi.
  • Simbolično tumačenje – Pojedini naučnici smatraju da su brojevi možda imali simboličko značenje, naglašavajući čast i mudrost, a ne isključivo stvarne godine.
Ne propustiteZanimljivostiKOJE JE PRAVO ZNAČENJE REČI "AMIN"? Vernici je koriste SVAKOG DANA, a mnogi ne znaju kakvu SIMBOLIKU nosi i odakle potiče
biblija.jpg
PlanetaNAJBOGATIJA IZRAELKA KAŽE DA JE TRAMP KO BIBLIJSKI PROROK! Žena kazino-magnata traži da u Bibliju uđe KNJIGA O TRAMPU: Molim se za taj dan! (VIDEO)
ap-mir01-ap-andrew-harnik.jpg
PlanetaPRONAĐENI SKRIVENI DELOVI BIBLIJE? Tajni kod kaže da će ova država biti OBRISANA s lica zemlje
djavolja-biblija.jpg
DruštvoOvako su mladi u Jugoslaviji govorili o Bogu: "Stvorila ga je mašta! Ja verujem u živog čoveka, u mrtvog ne!" Sad se digla žučna rasprava zbog tih reči!
Verovanje u Boga.jpg

 Bonus video: Luk Blek o Bibliji

ZNAČI MU KONSTRAKTINA PODRŠKA, ALI NJENA REČ JE BIBLIJA! Luk Blek otkrio čija podrška ga je posebno iznenadila  Izvor: Kurir teleivizija