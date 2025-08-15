Slušaj vest

Nije neuobičajeno da vlasnici kupljenih kuća ili zemljišta naiđu na skrivena iznenađenja. Pod temeljima ili u udaljenim uglovima dvorišta otkrivali su zaboravljene podrume, pa čak i stare bunkere, tihe svedoke prošlih vremena, ratne strahove ili jednostavno nekadašnja praktična rešenja za čuvanje hrane i vina. Ali, ništa nije moglo da pripremi jedan britanski par na ono što su našli!

"To se ne dešava svaki dan!" rekao je Šon Tulier prisećajući se otkrića - nacističkog bunkera iz Drugog svetskog rata.

Podzemno skrovište navodno se nalazilo osam metara pod zemljom i bilo je opremljeno bocama, vodom, pa čak i izlazom za bekstvo. Tulier i njegova supruga preselili su se u kuću na Guernseiu 2021. godine, nesvesni ratnog skloništa koje je ležalo pod njihovim nogama. Guernsei je jedan od Kanalskih ostrva, koji se nalazi u Lamanšu između obale Francuske i južne obale Engleske. Rođen u Guernseiu, Šon je bio upoznat sa istorijom Kanalskih ostrva, koja su okupirale nemačke snage od 1940. do njihovog oslobođenja u maju 1945. godine.

Bunker našli na 8 metara pod zemljom

Navodno, Nemci su pretvorili ova idilična ostrva u neosvojivu tvrđavu u skladu sa naređenjima Adolfa Hitlera. Međutim, iako je Britanac znao da je lokacija korišćena kao neprijateljski položaj za topove, nije znao da je tamo i skriveni bunker sve dok ga nije obavestila žena koja je nekada živela u toj kući.

Kontaktirala je Tuliera, koji radi kao stolar, dok je prodavala rezane daske na Fejsbuku.

- Rekla je: "Da li ste pronašli sobe ispod svoje kuće?". Onda sam rekao: Dakle, tu su sobe!, na šta je ona rekla: "Da, igrali smo se tamo kad smo bili deca, moj tata ih je zatrpao zemljom i znam da su ispred kuće" - ispričao je on.

Odlučio je da iskopa prilaz kako bi pokušao da otkrije "komoru tajni". Tulier i njegov prijatelj na kraju su koristili bager da iskopaju zemlju i otkrili ulaz u podzemnu jazbinu. "Nastavili smo da kopamo neko vreme, a onda se konačno zemlja srušila i pojavila su se vrata", rekao je on. Prostor je imao dimenzije 5,2 k 3 metra i 5,2 k 6,1 metra, a takođe je sadržavao koridor dugačak devet metara i širok metar.

Našli boce, limenke, tajni izlaz

Takođe je sadrža ostatke stanovnika koji su se tamo sklonili, uključujući stare boce, vodu, limenke, popločane podove i izlaz za slučaj nužde. Možda je najznačajnija stvar bila jeziva nemačka fraza napisana na zidu: "Achtung! Feind hört mit", što znači "Čuvajte se, neprijatelj prisluškuje".

"Ne možete to stvarno opisati rečima", rekao je Tulier, koji je znao za bunkere, ali nije očekivao da će ga naći ispod svoje kuće.

- Oduvek sam znao za bunkere, ali kada su se ljudi vratili posle rata, hteli su da popune sve bunkere. Mnogi ljudi još uvek imaju bunkere ovde, ali oni su niz put i u baštama, a ne ispod kuće - objasnio je on.

Vlasnici su bili toliko oduševljeni otkrićem da su pažljivo pokušali da sačuvaju istorijske elemente. Bunker su napunili betonom kako bi ojačali zidove i stepenice, a trenutno su u procesu pretvaranja prostora u igraonicu sa bilijarskim stolom i teretanom.

Odlučili da ga sačuvaju

Par se nada da će postaviti pod i završiti farbanje prostora do novembra. Oni čak planiraju da sačuvaju jezivu poruku.

"Definitivno ćemo zadržati natpis, a možda ćemo zaposliti nekoga ko će ga ponovo kaligrafski primeniti, inače će biti izgubljen. Vazduh je malo izbledeo tekst ", rekao je Tulier.

On veruje da je obnova bunkera vredna toga. "Za nas, to nisu samo sobe, to je deo istorije", zaključio je on.

(Kurir.rs/ Blic)

