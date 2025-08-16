Slušaj vest

Vladimir Putin godinama je najmoćniji čovek Rusije, a spada u jedne i od najmoćnijih na svetu. Predsednik Rusije oduvek je bio magnet za žene, međutim, jedna ga je sa lakoćom prebolela. Njegova bivša supruga Ljudmila preudala se nakon samo godinu dana.

Samo godinu dana nakon razvoda, 2015. godine, Ljudmila se ponovo udala. Njen izabranik bio je Artur Očeretni – bivši triatlonac i uspešan biznismen, mlađi od nje čitavih dvadeset godina.

Ljudmila i Vladimir decenijama su bili zajedno, imaju dve ćerke i brak koji je okončan 2014.

Ovako je izgledala ljubav Ljudmile i Vladimira Putina:

1/7 Vidi galeriju Ljudmila i Vladimir Putin Foto: east2west news / WillWest News / Profimedia, PhotoXpress / Zuma Press / Profimedia, Not supplied / WillWest News / Profimedia

Ljubav koja ruši predrasude

Njihov brak postao je dokaz da žene posle razvoda ne moraju da ostanu “senke svojih muževa”. Ljudmila je pokazala da je moguće krenuti ispočetka – u drugoj zemlji, sa mlađim partnerom, novim prezimenom i sa osmehom na licu. Danas je poznata kao Ljudmila Očeretnaja.

Ljudmila Očeretnaja Foto: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Vila iz snova i gorki epilog

Njihov dom u Francuskoj, luksuzna vila “Suzana” u Bijaricu, vredna oko šest miliona evra, bio je simbol tog novog početka. Smeštena na brdu, sa pogledom na Biskajski zaliv, kuća je imala sve što bi mogla da poželi bivša prva dama. Međutim, 2023. godine evropske vlasti su je konfiskovale, jer je bila povezana sa sankcijama protiv Rusije.

Život daleko od očiju javnosti

Iako su izgubili francusku rezidenciju, Ljudmila i Artur nastavili su život između Moskve i Evrope. Diskretni, ali nikada potpuno izvan fokusa, njih dvoje podsećaju da – ljubav posle moći nije nemoguća.