Avgust je mesec strasti, promena i novih početaka. Zvezde donose prilike da se mnogi otvore prema ljubavi, a nekima baš do kraja meseca sledi susret koji može da promeni sve. Evo koji znaci horoskopa imaju najveće šanse da pronađu svoju srodnu dušu:

Lav

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Lavovima avgust donosi svetlost i ljubav. Posle perioda preispitivanja, spremni su da se prepuste osećanjima. Na njihovom putu pojaviće se osoba koja će ih inspirisati i podstaći da pokažu svoju ranjivu stranu. Ovaj susret ima potencijal da preraste u snažnu ljubavnu priču.

Vaga

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Vage će osetiti kako im se srce otvara više nego ikada. Do kraja avgusta mogu da upoznaju nekog ko im vraća veru u ljubav. Biće to osoba s kojom se lako razumeju i bez mnogo reči. Harmonija, nežnost i iskrena privlačnost postaće osnova nečeg trajnog.

Vodolija

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Vodolijama stiže iznenađenje – ljubav će se roditi tamo gde je najmanje očekuju. Moguće je da se radi o starom poznaniku ili prijatelju, ali odnos dobija potpuno novu dimenziju. Zvezde im šalju snažnu povezanost koja će ih oboriti s nogu.

Rak

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Rakovi su dugo čekali da sretnu nekog ko će ih zaista razumeti. Avgust donosi susret s osobom koja unosi toplinu i sigurnost u njihov život. Biće to ljubav u kojoj se Rak konačno oseća voljeno i sigurno, baš onako kako je oduvek želeo.

Dakle, Lavovi, Vage, Vodolije i Rakovi imaju najveće šanse da do kraja avgusta pronađu svoju srodnu dušu. Za ostale znake – ne brinite, zvezde čuvaju ljubavne iznenađenja i za vas, samo je pitanje trenutka.