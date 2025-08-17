Slušaj vest

Za nedelju, 17. avgust,astrolozi pojedinim pripadnicima Zodijaka savetuju da se klonite partnerskih razmirica, a nekim horoskopskim znacima da bi najbolje bilo da priznaju sebi da nisu ravnodušni ka kolegi/nici sa posla. Pogledajte kakav je dnevni horoskop za vaš horoskopski znak.

OVAN

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Danas će vam lako poći za rukom da sprovedete bitne promene zahvaljujući povoljnoj energiji koja vam to omogućava. Ovaj dan obeležavaju razmirice s partnerom, o svemu imate različita mišljenja. Variranje pritiska.

BIK

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Nepovoljan aspekt može da dovede do suprotstavljenih stavova u odnosu s kolegama i nadređenima. Vaš odnos s partnerom je ispunjen razumevanjem, uprkos tome što, s vremena na vreme, dođe do nesuglasica. Vrtoglavica.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Nepovoljan aspekt može da doprinese problemima za one koji rade s klijentima ili sarađuju sa inostranstvom. Destabilizacija veze s partnerom trajala je kratko, ali otvorenim razgovorom prevazilazite sve. Prehlada, povišena temperatura.

RAK

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Važan dan za poslovne pregovore i dogovore, budući da će vam to pomoći da razradite posao i proširite krug saradnika. Moguće ja dilema jer vam se dopadaju dve osobe u isti mah. Situacija je delikatna, sačekajte sa odlukom. Anksioznost.

LAV

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Poslovni pregovori danas mogu da budu krajnje naporni. Pregovarači mogu biti vrlo naporni, ali će ishod biti pozitivan. Vaš odnos s partnerom ispunjen je ljubavlju i razumevanjem. Ostvarićete zajednički plan. Bol u vratu.

DEVICA

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Nezaposlene Device očekuju važne vesti od onih kod kojih su aplicirali za posao. Novo poslovno poglavlje. Slobodne Device se nalaze u periodu kada može doći do sudbinskog susreta sa osobom koja će im mnogo značiti. Smanjite unos masne hrane.

VAGA

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ovaj dan donosi nesuglasice s nadređenima ili spletke vaših kolega. Zadržite diplomatski takt. Iz dana u dan osećate sve više da niste ravnodušni prema osobi s kojom zasad poslovno sarađujete. Problem s leđima.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Problem danas može da predstavlja probijanje roka za završetak posla, pa je neophodno da se oslonite na članove tima. Kratkotrajna svađa s partnerom može vas izbaciti iz takta jer ste ionako skroz pod pritiskom obaveza. Pad imuniteta.

STRELAC

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Povoljan dan za promene u radnom okruženju ili uvođenje novih elemenata u način na koji poslujete. Slobodne Strelčeve očekuju burno ljubavno veče i sjajan provod u društvu. Okruženi ste brojnim udvaračima. Čuvajte se prehlade.

JARAC

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Bićete pohvaljeni za natprosečne rezultate na poslu. Ostvarićete znatno unapređenje finansijske situacije. Vaš odnos s partnerom danas je prožet posebnom nežnošću i pažnjom budući da Mesec boravi u vašem znaku. Glavobolja.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ovaj dan vam može doneti finansijski dobitak, ali neko od vaših kolega truje atmosferu raznim spletkama. Vodolije se nalaze u iskušenju da probaju zabranjeno voće, da se upuste u tajnu vezu s nekim ko nije slobodan. Vrtoglavica.

RIBE

Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Nepredviđen splet okolnosti u vezi s poslovnim dogovorom može dovesti do pomeranja krajnjeg roka za završetak rada na projektu. Očekuje vas početak nove veze, ali se kasnije veza pretvara u vezu na daljinu. Glavobolja.

Bonus video: Da li znate šta je mundalna astrologija?