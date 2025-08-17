Dnevni horoskop za 17. avgust: Bikovi zadovoljni harmonijom u vezi, a Device spremne za novo poslovno razdoblje
Za nedelju, 17. avgust,astrolozi pojedinim pripadnicima Zodijaka savetuju da se klonite partnerskih razmirica, a nekim horoskopskim znacima da bi najbolje bilo da priznaju sebi da nisu ravnodušni ka kolegi/nici sa posla. Pogledajte kakav je dnevni horoskop za vaš horoskopski znak.
OVAN
Danas će vam lako poći za rukom da sprovedete bitne promene zahvaljujući povoljnoj energiji koja vam to omogućava. Ovaj dan obeležavaju razmirice s partnerom, o svemu imate različita mišljenja. Variranje pritiska.
BIK
Nepovoljan aspekt može da dovede do suprotstavljenih stavova u odnosu s kolegama i nadređenima. Vaš odnos s partnerom je ispunjen razumevanjem, uprkos tome što, s vremena na vreme, dođe do nesuglasica. Vrtoglavica.
BLIZANCI
Nepovoljan aspekt može da doprinese problemima za one koji rade s klijentima ili sarađuju sa inostranstvom. Destabilizacija veze s partnerom trajala je kratko, ali otvorenim razgovorom prevazilazite sve. Prehlada, povišena temperatura.
RAK
Važan dan za poslovne pregovore i dogovore, budući da će vam to pomoći da razradite posao i proširite krug saradnika. Moguće ja dilema jer vam se dopadaju dve osobe u isti mah. Situacija je delikatna, sačekajte sa odlukom. Anksioznost.
LAV
Poslovni pregovori danas mogu da budu krajnje naporni. Pregovarači mogu biti vrlo naporni, ali će ishod biti pozitivan. Vaš odnos s partnerom ispunjen je ljubavlju i razumevanjem. Ostvarićete zajednički plan. Bol u vratu.
DEVICA
Nezaposlene Device očekuju važne vesti od onih kod kojih su aplicirali za posao. Novo poslovno poglavlje. Slobodne Device se nalaze u periodu kada može doći do sudbinskog susreta sa osobom koja će im mnogo značiti. Smanjite unos masne hrane.
VAGA
Ovaj dan donosi nesuglasice s nadređenima ili spletke vaših kolega. Zadržite diplomatski takt. Iz dana u dan osećate sve više da niste ravnodušni prema osobi s kojom zasad poslovno sarađujete. Problem s leđima.
ŠKORPIJA
Problem danas može da predstavlja probijanje roka za završetak posla, pa je neophodno da se oslonite na članove tima. Kratkotrajna svađa s partnerom može vas izbaciti iz takta jer ste ionako skroz pod pritiskom obaveza. Pad imuniteta.
STRELAC
Povoljan dan za promene u radnom okruženju ili uvođenje novih elemenata u način na koji poslujete. Slobodne Strelčeve očekuju burno ljubavno veče i sjajan provod u društvu. Okruženi ste brojnim udvaračima. Čuvajte se prehlade.
JARAC
Bićete pohvaljeni za natprosečne rezultate na poslu. Ostvarićete znatno unapređenje finansijske situacije. Vaš odnos s partnerom danas je prožet posebnom nežnošću i pažnjom budući da Mesec boravi u vašem znaku. Glavobolja.
VODOLIJA
Ovaj dan vam može doneti finansijski dobitak, ali neko od vaših kolega truje atmosferu raznim spletkama. Vodolije se nalaze u iskušenju da probaju zabranjeno voće, da se upuste u tajnu vezu s nekim ko nije slobodan. Vrtoglavica.
RIBE
Nepredviđen splet okolnosti u vezi s poslovnim dogovorom može dovesti do pomeranja krajnjeg roka za završetak rada na projektu. Očekuje vas početak nove veze, ali se kasnije veza pretvara u vezu na daljinu. Glavobolja.
Bonus video: Da li znate šta je mundalna astrologija?