Premda se često kaže da je lakše kada imate nekoga ko će vam pomoći, postoje ljudi koji na tu ideju samo odmahuju glavom. Za njih je prihvatanje pomoći gotovo jednako teško kao i priznati da nešto ne znaju ili ne mogu. Ne radi se nužno o tvrdoglavosti, iako je ona često prisutna, već o osećaju da moraju sami da se izbore za svaki uspeh i sami reše svaki problem.

Ovi horoskopski znakovi najčešće će reći: „Hvala, ali ne treba“, čak i kada im je jasno da bi im uz nečiju podršku bilo lakše. Njihova nezavisnost je snažna, a ponos još jači.

Jarac

Jarčevi veruju da se vrednost uspeha meri količinom truda koji je u njega uložen. Za njih bi prihvatanje pomoći značilo umanjiti sopstveni trud – a to ne dolazi u obzir. Njihova disciplina i upornost guraju ih napred čak i kada je put težak. Uvek će se radije mučiti sami nego rizikovati osećaj da nekome nešto duguju.

Ovan

Ovnovi ne vole osećaj da ih neko „spašava“. Njihov takmičarski duh tera ih da sve urade sopstvenim rukama i snagom. Ako im ponudite pomoć, velika je verovatnoća da će je shvatiti kao sumnju u njihove sposobnosti. Za Ovna je svaki izazov prilika da dokaže šta može – a pomoć drugih jednostavno ne ulazi u njegov plan.

Devica

Device su poznate po tome što retko veruju da će neko nešto uraditi onako kako su one zamislile. Čak i kada im pomoć treba, radije će sve obaviti same nego rizikovati da rezultat ne bude savršen. Njihova potreba za kontrolom i pažnjom prema detaljima često ih sprečava da se oslone na druge – jednostavno im je lakše kada imaju sve pod svojom kontrolom.

Škorpija

Škorpije ne vole da otkrivaju svoje slabosti, a prihvatanje pomoći za njih upravo to predstavlja – pokazivanje ranjivosti. One će radije podneti teškoće nego dozvoliti nekome da vidi da im je potrebna podrška. Njihov snažan karakter i želja da uvek ostanu u poziciji kontrole čini ih izrazito samostalnima, ponekad i na sopstvenu štetu.

