Vikend horoskop za period od 15. do 17. avgusta otkriva koliko su svakom znaku Zodijaka zvezde naklonjene i koje su to stvari na kojima treba da porade na polju ljubavi i porodice, a šta se preporučuje za zdravlje i lični razvoj.

Ovan

Stiže vam nalet energije i jasnoće. Iskren razgovor s partnerom otvara nova vrata u vezi. Slobodni mogu osetiti iznenadnu privlačnost prema osobi koja ih iznenađuje. Istražujte nove ideje, mesta ili aktivnosti koje bude radoznalost. Ovo je idealan trenutak da se povežete dublje s onima koje volite i stvorite uspomene koje motivišu.

Bik

Vreme je da razjasnite dileme koje vas muče. Razgovor s bliskom osobom donosi neophodnu perspektivu. Ljubavni odnosi ulaze u stabilniju fazu, dok slobodni mogu privući pažnju osobe koja vas dugo posmatra. Pisanje, introspekcija i planiranje budućnosti donose mir i fokus.

Blizanci

Slobodni dani vama doneti povratak zaboravljenim strastima – umetnosti, muzici ili hobiju. Inspiracija dolazi kroz spontan razgovor. Ljubav je lepršava i duhovita, idealna za flert i nova poznanstva. Podelite ideje s drugima – iz njih mogu proisteći uzbudljive prilike i neplanirane romanse.

Rak

Povezanost sa emocijama dostiže vrhunac. Savršen trenutak za otvoren razgovor s voljenima, a koji produbljuje bliskost. Slobodn Rakovi mogu upoznati nekog u prirodi ili porodičnom okruženju. Šetnja na svežem vazduhu donosi unutrašnji mir i jača odnose koje već imate.

Lav

U centru ste pažnje – harizma vam je jača nego ikada. Idealno vreme da pokažete talenat, pokrenete nešto novo ili okupite ljude oko sebe. Ljubavni život je uzbudljiv i pun dinamike. Slobodni lako osvajaju pažnju. Druženje kod kuće podstiče kreativnost i jača postojeće veze.

Devica

Ovaj period donosi rešenje za svakodnevne izazove koji dolaze lakše nego inače. Fokus na detalje donosi jasniju sliku i osećaj kontrole. Ljubavni odnosi dobijaju stabilnost kroz iskrenost i nežnost. Slobodni se povezuju sa osobom koja ceni vašu preciznost i posvećenost. Preuređenje prostora donosi osveženje.

Vaga

Vikend je savršen za jačanje odnosa – kroz duboke razgovore i otvorenost. Harmonija dolazi iz društvenih interakcija, bilo da je reč o ljubavi, prijateljstvu ili saradnji. Slobodni mogu upoznati nekog posebnog na društvenom događaju. Uživajte u balansu između emocija i razuma.

Škorpija

Introspektivna energija podstiče razmišljanje o ličnim ciljevima. Ljubavni život traži otvorenost – partner će ceniti vašu ranjivost. Slobodni bi mogli razviti osećanja prema nekome ko ih podstiče da budu iskreniji prema sebi. Odvojite vreme za čitanje, tišinu i unutrašnji reset.

Strelac

Istraživanje novih ideja i mesta donosi radost. Izlet, avantura ili neobična aktivnost unosi osveženje. Ljubav je spontana i zabavna – moguća su uzbudljiva poznanstva. Partner prati vaš tempo, a slobodni mogu doživeti neplaniranu hemiju s nekim nepoznatim. Uživajte u slobodi.

Jarac

Vreme je za procenu postignutog i postavljanje novih ciljeva. U ljubavi, pokažite više nežnosti – to učvršćuje poverenje. Slobodni mogu razviti simpatije prema osobi iz poslovnog ili akademskog okruženja. Planiranje i zapisivanje ciljeva donosi jasnoću i osnažuje fokus.

Vodolija

Inspiracija i kreativnost vas vode kroz slobodne dane - umetnost, muzika ili novi projekat oživljavaju vašu inspiraciju. Ljubav se razvija kroz deljenje ideja i zajedničke aktivnosti. Slobodni privlače osobe koje cene autentičnost. Pustite mašti na volju i izrazite ono što vas čini jedinstvenima.

Ribe

Emocije su kod vas izražene, ali donose jasnoću. Iskren razgovor s partnerom jača odnos. Slobodni mogu doživeti duboku povezanost sa osobom koja ih razume bez mnogo reči. Pišite, crtajte ili meditirajte - izražavanje kroz kreativnost donosi olakšanje i dublje razumevanje sebe.

