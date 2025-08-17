Slušaj vest

Svi koji su imali sreću da ga na Zlatiboru sretnu ostali su fascinarini likom i delom prirodnjaka Borivoja Šišovića sa ove srpske planine.

Ovaj čovek, po struci mašinac, odavno je u stranu odložio kalendar i sat i rešio da sa svojom suprugom i decom živi u prirodi u skladu sa njom. On je danas čuveni travar, kome se mnogi obraćaju za pomoć jer on ima pravu prirodnu apoteku u svojoj sjajnoj kolekciji. Odavno je među meštanima zbog svog autentičnog izgleda poznat i po nadimku Pokretni žbun.

U galeriji pogledajte fotografije Borivoja Šišovića, srpskog gorštaka sa Zlatibora:

Borivoje Šišović, srpski gorštak sa Zlatibora Foto: Printscreen/Facebook/TurističkaOrganizacijaZapadnaSrbija

- Zlatibor je moja kuća, ovde je pravi raj ako znate da živite su skladu sa prirodom. Jako je važno znati kako i kada se koja biljka bere, kako bi iskoristili njen maksimum za benefite za zdravlje. Ljudima je prvo bilo čudno kad me vide kao pokretnog žbuna, sada su navikli. Sa mnom su moja žbunica i žbunići - supruga i deca, kaže za RINU Borivoje.

Sve biljke koje skupi ovaj prirodnjak koristi u svojoj kuhinji, pa tako sprema vrhusnke specijalitete od lekovitih trava koje su spas za organizam. Kad je u pitanju meso omiljena mu je slanina jer kako kaže, mast ima i lekovita svojstva, koja dolaze do izražaja ako se uz to jede i beli luk.

- Sklonost ka biljkama i prirodi nasledio sam od oca i brata, ali sve radim individalno, probam, učim, eksperimentisem.. Ima raznih trava od kojih manje boli trbuh, manje boli glava, bolje se spava i manje se žena izbegava. Na Zlatiboru je broj jedan trava iva, zatim majkina dušica, kantarion, borava smola je odlična za astmu, kaže ovaj travar.

Njegove proizvode traže i koriste mnogi, kupuju ih preko preporuke, a tokom svog posla često se sreće i sa jednim pitanjem.

- Pitaju me mlađi – čiča ima li šta za one stvari, a ja ih kroz šalu pitam pa da li se to još uvek radi. Što se tiče muškosti sve je uvek bilo u ženskim rukama, pa nije loše ponekad promeniti, kažem im kroz šalu. Ali, svakako je važno voditi računa o celokupnom zdravlju pa će i to doći na svoje mesto - dodaje travar.

Borivoje pravi razne biljne mešavine, vitaminsku bombu od dviljeg šipurka koja u zimsko vreme čuva zdravlje i imunitet.

- Taj plod ima 60 puta više vitamina C od limuna, a i domaći je. Sve mi dobro prolazi jer ljudi veruju u moć bilja, ali ipak najtraženija je možda moja biljna mešavina nazvana „Gospodar planine, poručuje Borivoje.

