Slušaj vest

Prilika stiže i nećemo čekati drugu šansu. Ovo je to – i sada stvari postaju ozbiljne. Potrebni su fokus i energija. Ako imate ambiciju, imate i šansu da ona urodi plodom baš na ovaj dan.

Za tri znaka Zodijaka, ova astrološka postavka donosi priznanje. Vidimo dugoročni potencijal i osećamo da možemo da ga ostvarimo. Uložili ste trud, a sada se vrata otvaraju.

Bik

Bik Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

17. avgusta dolazi vaš trenutak i on se pojavljuje kao konkretno rešenje za jedan vaš dugotrajan problem. Saturnova energija je orijentisana ka rešenjima. Ako želite rezultate – dobijate ih. Tako ovaj tranzit funkcioniše za vas. Počeli ste da se osećate dobro u vezi sa sobom i poslom koji obavljate, a ovakav porast samopouzdanja zaista pomaže da budućnost vidite kao nešto u čemu želite da učestvujete.

Ovakav pozitivan stav ima iznenađujući efekat – otvara vrata ka novim prilikama. Možda ste bili zadovoljni tamo gde jeste, ali sada, kada su vrata širom otvorena, osećate se spremno, voljno i sposobno da zakoračite napred.

Škorpija

Škorpija Foto: : Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Uvek se razvijate tiho, iza kulisa ali 17. avgusta svet konačno počinje da primećuje ono što radite. Kada se Sunce poravna sa moćnim Saturnom, dobijate potvrdu. Drugi konačno uviđaju Vaš potencijal.

Tada stvari počinju da se ubrzavaju. Kada jednom shvatite da imate nešto zaista vredno da podelite sa svetom, univerzum prepoznaje tu Vašu energiju i odgovara sa velikim „da“. Biće potrebna hrabrost – ali nje Vam ne manjka. Sada je trenutak da je iskoristite na pravi način. Prilike se umnožavaju, a Vi tačno znate šta treba da radite s njima. Srećno!

Jarac

Jarac Foto: Shutterstock

Saturn je Vaša vladajuća planeta pa kada se poravna sa Suncem, stvari postaju ozbiljne – u najboljem mogućem smislu. Dana 17. avgusta, prilika dolazi pravo u Vaše ruke i savršeno odgovara Vašim veštinama i ambicijama. To je upravo ono što ste čekali.

Najverovatnije se radi o liderskoj poziciji ili promeni statusa. Vrlo je moguće da je u pitanju unapređenje ili povišica. Sve se odvija u Vašu korist. Čekali ste nešto što zaista ima značaj – i evo ga. Sada imate priliku da pokažete svima od čega ste sazdani. Spremni ste, Jarče. Prilike kucaju, a vi otvarate ta vrata sa velikim osmehom na licu, ističe Your Tango.

(Kurir.rs/NajŽena)

Bonus video: Da li znate šta je mundalna astrologija?