Nedeljni horoskop od 18. do 24. avgusta 2025. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za narednu sedmicu, evo šta očekuje sve znake horoskopa.

OVAN

Nedeljni horoskop od 18. do 24. avgusta 2025. godine donosi vam talas motivacije da završite ono što ste započeli. Početak nedelje donosi brze odluke i osećaj kontrole nad situacijom, ali pripazite da ne prenaglite. U ljubavi vas čeka iznenadna poruka koja može da promeni vaš pogled na jednu osobu. Profesionalno, moguće je da ćete preuzeti ulogu vođe u trenutku kada se to najmanje očekuje. Najbolji dani biće vam ponedeljak i četvrtak.

BIK

Ova nedelja vas podseća da strpljenje donosi dugoročne rezultate. Sredinom nedelje dolazi vam prilika da pokažete koliko vredite, ali biće potrebno da ostanete dosledni. U ljubavi, neko iz prošlosti može ponovo da pokuca na vrata, ali vi ćete odlučiti da li želite da ih otvorite. Na poslu vas očekuje konstruktivna saradnja s osobom koju ste do sada posmatrali sa rezervom. Najbolji dani biće vam sreda i subota.

BLIZANCI

Nedeljni horoskop od 18. do 24. avgusta 2025. godine donosi vam povećanu želju za komunikacijom i istraživanjem novih ideja. Početak nedelje može da donese iznenađujući razgovor koji otvara potpuno novi pravac u vašim planovima. Ljubavni život dobija dinamiku. Moguće su spontane avanture i nova poznanstva. Finansijski, ovo je dobar period za pregovore i razmenu informacija. Najbolji dani biće vam utorak i nedelja.

RAK

Ove nedelje osećaćete snažnu potrebu da zaštitite svoj mir i privatnost. Od sredine nedelje očekujte događaj koji vas vraća uspomenama i tera da razmislite o svojim emotivnim prioritetima. Na poslu, jedan kolega ili saradnik može da vas inspiriše da pronađete kreativno rešenje za stari problem. U ljubavi, moguće je nežno zbližavanje koje se odvija polako, ali sigurno. Najbolji dani biće vam ponedeljak i četvrtak.

LAV

Nedeljni horoskop od 18. do 24. avgusta 2025. godine donosi vam jaku energiju za ostvarivanje ciljeva. Početkom nedelje možete da dobijete potvrdu ili pohvalu koja vas dodatno motiviše. Ljubavni odnosi postaju strastveniji, a moguće je i novo poznanstvo koje odmah unosi uzbuđenje. Porodične obaveze mogu da traže vaše prilagođavanje, ali i donesu lepe trenutke. Najbolji dani biće vam utorak i subota.

DEVICA

Ova nedelja naglašava važnost organizacije i jasnih planova. Početkom nedelje možete da dobijete priliku da ispravite nešto što vas je ranije brinulo. U ljubavi, otvoren razgovor otvara vrata većoj bliskosti. Na poslu, jedan predlog koji ste ranije izneli, sada dobija odobrenje. Obratite pažnju na sitne signale iz okruženja, oni mogu da otkriju mnogo toga. Najbolji dani biće vam sreda i petak.

VAGA

Nedeljni horoskop od 18. do 24. avgusta 2025. godine donosi vam priliku da proširite svoje vidike. Početkom nedelje moguće su vesti koje vas inspirišu da krenete novim putem. U ljubavi vas očekuje iznenađenje koje menja način na koji gledate na jedan odnos. Poslovno, neočekivana podrška dolazi od osobe od koje to niste očekivali. Energija vam raste kako se nedelja bliži kraju. Najbolji dani biće vam ponedeljak i subota.

ŠKORPIJA

Ove nedelje osećaćete snažnu potrebu da preuzmete kontrolu nad važnim segmentom života. Sredinom nedelje otvara se prilika za iskren razgovor koji vam donosi olakšanje. Na poslu je moguć neočekivani preokret koji vas stavlja u centar pažnje. U ljubavi, može doći do produbljivanja veze ili početka emotivnog procesa koji ste dugo odlagali. Najbolji dani biće vam utorak i četvrtak.

STRELAC

Nedeljni horoskop od 18. do 24. avgusta 2025. godine donosi vam više optimizma i želje za kretanjem. Početkom nedelje moguća su putovanja ili planovi koji vas izbacuju iz rutine. Ljubavni život dobija toplinu i humor, a moguće su i nove prilike za poznanstva. Na poslu, kreativnost vam pomaže da rešite izazov koji je drugima delovao komplikovano. Najbolji dani biće vam sreda i nedelja.

JARAC

Ova nedelja vas podseća da male promene u navikama donose velike rezultate. Od sredine nedelje očekujte da se fokus pomeri ka finansijama i praktičnim pitanjima. U ljubavi, moguća je situacija koja vas tera da donesete odluku ranije nego što ste planirali. Profesionalno, vaš rad i disciplina sada dolaze do izražaja pred važnim ljudima. Najbolji dani biće vam ponedeljak i petak.

VODOLIJA

Nedeljni horoskop od 18. do 24. avgusta 2025. godine otkriva da vas očekuju inspirativni susreti. Početkom nedelje stiže vest koja vas pokreće da razmišljate drugačije. Ljubavni odnos može da postane dublji kroz iskrenost i otvorenost. Na poslu se otvara prilika da učestvujete u projektu koji vam daje prostor za originalnost. Najbolji dani biće vam utorak i subota.

RIBE

Ova nedelja donosi vam unutrašnji mir kroz male radosti svakodnevice. Početkom nedelje, intuicija vas vodi ka pravim odlukama, posebno u porodičnim i emotivnim pitanjima. Na poslu je moguće zbližavanje sa kolegom koji vas razume bez mnogo reči. Ljubav vas podseća da nežnost i tišina ponekad znače više od velikih gestova. Najbolji dani biće vam sreda i petak.