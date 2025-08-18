Slušaj vest

Početak nedelje sa sobom nosi i duh novih početaka. Dnevni horoskop za 18. avgust pojednim horoskopskim znacima nalaže da dan u potpunosti posvete partneru, a nekim pripadnicima Zodijaka savetuje se da pristupe programu usavršavanja na poslu. Pogledajte šta su astrolozi posavetovali za vaš horoskopski znak.

OVAN

Ovan Foto: Profimedia

Uspešno ćete obnoviti saradnju sa starim saradnikom. Uskoro sledi početak rada na novom, veoma unosnom i dugotrajnom projektu. Slobodnim Ovnovima predstoji novo poznanstvo sa atraktivnom osobom, koja će ih potpuno opčiniti. Upala pluća.

BIK

Bik Foto: Profimedia

Planetarni aspekti donose vam novi početak, bilo da je reč o početku nove saradnje ili prelasku na novu poziciju. Ovaj dan proći će u znaku veće posvećenosti partneru, a slobodnima donosi novo poznanstvo. Ne volite visoke temperature.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Profimedia

Ovaj dan može vam doneti napredak na poslu zahvaljujući programu usavršavanja. Moguć je uspeh preko poslovnog putovanja. Očekuje vas poznanstvo s veoma atraktivnom osobom, i to na nekom putovanju ili preko posla. Pad imuniteta.

RAK

Rak Foto: Profimedia

Započećete nešto potpuno novo na poslu, spremni ste da proširite delokrug aktivnosti. Slobodne Rakove očekuje novo poznanstvo, a uskoro sledi niz romantičnih ljubavnih sastanaka. Vremenske prilike vam ne prijaju.

LAV

Lav Foto: Profimedia

Poći će vam za rukom da sprovedete u delo veoma originalnu poslovnu ideju. U tome će vam pomoći uticajna osoba. Slobodni Lavovi će danas imati mnogo prilika za flert, ali bi trebalo da se paze ulaska u paralelnu vezu. Hipertenzija.

DEVICA

Devica Foto: Profimedia

Povoljan period da započnete sopstveni biznis i da se osamostalite. Odlični rezultati u uslužnim delatnostima i ugostiteljstvu. Pravi trenutak da priđete osobi koja vam se dopada. Uskoro slede susret i zbližavanje. Glavobolja.

VAGA

Vaga Foto: Profimedia

Prelazak na bolju, daleko odgovorniju poziciju ili početak rada na novom projektu ispuniće vas posebnim radnim elanom. Puni ste ljubavnog entuzijazma otkako se viđate sa svojom novom simpatijom. Početak nove veze. Nesanica.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Profimedia

Završavate rad na starom projektu, i to će vam doneti satisfakciju u vidu pohvala i finansijskog dobitka. Ubrzo sledi novi projekat. Uspešno ćete rešiti krupan problem u okviru porodice. Odnos s partnerom je stabilan. Prehlada.

STRELAC

Strelac Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Ovaj dan donosi vam početak nove saradnje ili kraće poslovno putovanje. Vaša originalna ideja naići će na dobar odziv. Spremni ste da se upustite u ljubavnu avanturu, koja će biti prepuna strasti. Zadržavanje vode u organizmu.

JARAC

Jarac Foto: Profimedia

Izvanredan dan na poslu, jer vam donosi nova dešavanja, prelazak na novo radno mesto ili javni nastup. Ovaj dan može vam doneti i ljubav na prvi pogled ili prelazak granice prijateljstva sa osobom koja vam se dopada. Nervozni ste.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Shutterstock

Otvara vam se nova perspektiva i donosi dobitak. Ozbiljno razmišljate o vezi s partnerom i planirate da pređete na formalan vid zajedništva. Poradite malo više na svojoj aktivnosti, previše ste se opustili, što se odražava na vašu kondiciju.

RIBE

Ribe Foto: Profimedia

Ovaj dan može obeležiti značajan finansijski uspeh, i to zahvaljujući vašim mudrim poslovnim potezima u prošlosti. Otkrivanje neke nedoslednosti novog partnera, što može probuditi vaše sumnje u njegovu iskrenost. Oticanje zglobova.

