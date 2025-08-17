Slušaj vest

Prema mišljenju astrologa, postoje tri horoskopska znaka koja imaju najmanje šanse da se obogate. A glavni razlog jeste njihova neodlučnost, zbog koje propuštaju šanse i zadovoljavaju se malim stvarima. Kako prenosi Dnevno.rs, nemaju dovoljno hrabrosti da ostvare svoje želje.

VAGA

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Generalno se smatraju da su perfekcionisti i samokritičari. Često da bi pokrenuli posao, neophodno im je da sebe uvere da su sposobne za to. Dugo se dvoume, jer faktor rizika ih sprečava da pristanu i upuste se u samostalne poslovne vode. Zbog njihove neodlučnosti, gube dobre prilike.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Neodlučni, takvi kakvi su, Blizancima dobre poslovne ponude skoro uvek izmiču. Neretko ih nedolučnost i nesigrnost košta veoma bitnih životnih trenutaka i poteza. Dok se Blizanci premišljaju šta bi mogli i kako bi to izveli, neko može da dođe na istu ideju i preotme im posao.

RIBE

Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Vole da igraju na sigurno i nisu znak koji se upušta u velike rizike. Smatraju se dosta obazrivim i tako propuštaju stvari i prilike u životu kako novčane, tako i poslovne i ljubavne. Vrlo teško izlaze iz zone komfora.

Bonus video: Da li znate šta je mundalna astrologija?