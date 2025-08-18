Problemi se moraju identifikovati i rešavati kroz razgovor

Svaki horoskopski znak nosi svoje vrline i mane – dok su neki poznati po dobroti i velikodušnosti, drugi su tvrdoglavi ili skloni sebičnosti. Međutim, kada je reč o lukavosti, manipulaciji i veštini da sve okrenu u svoju korist, astrolozi tvrde da se jedan znak izdvaja od svih.

Vešti su u komunikaciji, poseduju neodoljiv šarm i umeju da manipulišu tako da niko ne primeti. Oni su pravi majstori taktike i umeju da obmotaju svakoga oko malog prsta.

Reč je o – Devicama.

Zašto su Device majstori taktike?

Pripadnici ovog horoskopskog znaka poznati su po svojoj metodičnosti i smirenosti. Odlični su u poslovima gde je potrebna precizna organizacija, ne tolerišu iznenadne promene i retko se upuštaju u nepromišljene poteze.

Device uvek znaju kako da priđu nekome da bi dobile ono što žele. Ako im pružite sve što im je potrebno, vrlo brzo će krenuti dalje – i pronaći novu „žrtvu“.

Pamet i manipulacija ruku pod ruku

Ono što ih izdvaja jeste natprosečna inteligencija i sposobnost da manipulišu ljudima radi postizanja svojih ciljeva. Kada nešto zaista žele, Device postaju lukave, promišljene i neretko prevrtljive.

Iako deluju ljubazno i mirno, retko ulaze u otvorene sukobe. Ali iza te fasade krije se njihova sposobnost da budu „namazani svim bojama“.

