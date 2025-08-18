Slušaj vest

Usred svakodnevnih rutina i sitnica koje često ostanu nezapažene, ponekad se dogodi trenutak koji vraća veru u ljude i podseti da odgovornost još uvek postoji. Jedan takav primer zabeležen je nedavno na graničnom prelazu Sitnica, između Bosne i Hercegovine (Republika Srpska) i Crne Gore, kada je jedan putnik odlučio da višesatno čekanje pretvori u gest ljudskosti.

Umesto da vreme provodi sedeći u automobilu i čekajući prelazak granice, on je izašao napolje i počeo da skuplja smeće pored puta. Ovaj nesvakidašnji čin zabeležen je i podeljen na Instagram stranici "Podgorički vremeplov", gde je brzo privukao pažnju i izazvao pozitivne reakcije.

"Čovek je iskoristio čekanje na GP Sitnica da pokupi smeće pored puta. Zbog ovakvih ljudi svet još postoji", stoji u opisu snimka.

Na snimku se vidi muškarac srednjih godina kako izlazi iz svog automobila sa kesom u ruci, pažljivo sakupljajući otpatke koje su prethodni putnici nemarno ostavili pored puta.

Klikom na link saznajte da li motociklisti smeju da preteknu kolonu vozila na granici.

"Gest vredan poštovanja"

U komentarima ispod snimka preovlađuju reči pohvale i divljenja. Mnogi su istakli da upravo ovakvi, naizgled mali gestovi prave razliku i podsećaju da svet još uvek nije izgubio svoju ljudskost.

"Gospodin čovek", "Svaka čast, konačno neka lepa objava, optimistična", "Predivno. Hajde da sledimo ovaj primer", "Gest vredan poštovanja", "Diskretni heroji", "Kapa dole", bili su samo neki od mnogobrojnih komentara ispod videa.

Bonus video: Granica Izraela i Libana