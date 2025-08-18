Slušaj vest

Četvorica maskiranih muškaraca izvela su pljačku juvelirnice u zapadnom Sijetlu u saveznoj državi Vašington, ukravši nakit i luksuzne predmete u vrednosti od oko dva miliona dolara (preko 1.700.000 evra) – sve za manje od dva minuta, saopštila je policija.

Incident se odigrao u četvrtak popodne, a sigurnosne kamere zabeležile su trenutak kada su osumnjičeni čekićima razbili zaključana staklena vrata i za samo 90 sekundi ispraznili šest vitrina. Među ukradenim predmetima nalaze se i "Rolex" satovi čija se vrednost procenjuje na 750.000 dolara, kao i smaragdna ogrlica vredna 125.000 dolara, prenose američki mediji.

"Zaposleni su prilično potreseni. Juvelirnica će biti zatvorena neko vreme", izjavio je za medije Džoš Menaše, potpredsednik porodične firme, dodajući da je procena ukupne štete počela nakon uklanjanja razbijenog stakla.

Policijska patrola stigla je ubrzo nakon dojave, ali su počinioci već pobegli automobilom i uspešno izbegli potragu.

Istraga je i dalje u toku.

