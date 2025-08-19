Slušaj vest

Popularni putnik i Jutjuber Gabrijel, koji iza sebe ima obilazak tačno 100 zemalja sveta, podelio je sa svojih više od 613.000 pratilaca na Jutjubu utiske sa putovanja. Njegovi video-snimci privlače veliku pažnju jer putnici žele da čuju iskrena iskustva i stavove, a u najnovijem videu „Bio sam u 100 zemalja, koje mesto je najgore?“ otkrio je da je najmanje impresivno mesto koje je posetio Persijski zaliv.

„Mesto bez duše“

„Video sam dobar deo sveta i mnoge zemlje posetio više puta. Ali reći ću vam odmah – moj najmanje omiljeni deo sveta je Persijski zaliv“, rekao je Gabrijel.

Iako Iran zaliv naziva Persijskim, zemlje na južnoj i zapadnoj strani nazivaju ga Arapskim. On naglašava da Iran ne uključuje u ovu ocenu, jer tamo još uvek nije bio, ali dodaje da zemlje duž Persijskog zaliva „nemaju mnogo toga lepog da ponude“.

Jutjuber Gabriel posetio 100 zemalja, a Persijski zaliv je najgori Foto: printscreen/youtube/ Gabriel Traveler

Gradovi koji nisu ostavili utisak

Gabrijel je obišao Saudijsku Arabiju, Kuvajt, Bahrein, Katar i Ujedinjene Arapske Emirate – uključujući Dubai i Abu Dabi. Međutim, nijedno od ovih mesta nije ga impresioniralo.

„U pustinji van gradova ima malo više toga da se vidi, ali ne previše. Uglavnom je to ravna pustinja. Kada govorim o Persijskom zalivu, mislim na glavne gradove i okolna mesta. Jednostavno smatram da ti gradovi nemaju ništa posebno zanimljivo za jednog putnika. Deluju mi veoma dosadno i beživotno. Ulice su gotovo prazne osim ljudi u automobilima. Nema užurbanih, živih pijaca i uličnog iskustva. Sve je izgrađeno u sličnom stilu – ogromni soliteri i široke avenije koje je gotovo nemoguće preći. To deluje impresivno sa panorame, ali kada ste na ulici, zapravo nema mnogo toga da se radi. Možete otići u tržne centre, restorane… alkohol je uglavnom zabranjen, što je još jedan nedostatak.“

„Gradovi su svi isti“

Nazivajući ih „mestima bez duše“, Gabrijel naglašava:

Foto: printscreen/youtube/ Gabriel Traveler

„Smatram ih nekako beživotnim i nimalo jedinstvenim. Mogli biste me spustiti u bilo koji od tih gradova i ne reći mi gde sam, i osim ako nemam pogled na neki orijentir poput Burdž Kalife u Dubaiju, ne bih mogao da razlikujem jedan grad od drugog. Svi su izgrađeni gotovo isto i jednostavno su super dosadni.

Ali, da budem fer, nisu to nužno loša mesta za život ili odrastanje. Gradovi su sigurni, čisti, nema prevaranata i komplikacija. Samo što nemaju onaj kulturni, lokalni duh koji tražim kada putujem.“

Ljudi i kultura Persijskog zaliva

Gabrijel objašnjava da posetioci retko dolaze u kontakt sa lokalnim stanovništvom.

„Većina ljudi koje sretnete nisu lokalni Saudijci, Emirati, Katari, Kuvajćani ili Bahreinci. To su uglavnom radnici iz Južne Azije – Indije, Pakistana, Bangladeša – koji rade u restoranima, tržnim centrima, hotelima i uslužnim poslovima. Lokalci, koliko znam, dobijaju prihode od nafte i ne moraju da rade tipične poslove. Možda je ponegde drugačije, ali generalno, posetilac retko ima priliku da upozna lokalnu kulturu iz prve ruke. To iskustvo čini sve još ‘razvodnjenijim’.“

Jutjuber Gabriel posetio 100 zemalja, a Persijski zaliv je najgori Foto: printscreen/youtube/ Gabriel Traveler

Neprijatno iskustvo u Kuvajtu

Ono što mu je dodatno pokvarilo utisak jeste incident tokom snimanja u Kuvajtu.

„Mislim da je to bilo u gradu Kuvajtu gde su me ispitivali zbog snimanja. Snimao sam blizu jedne palate i trudio se da ne uključim nešto problematično, ali obezbeđenje mi je prišlo i pozvalo me. U tom trenutku nikako ne želite da bežite, zato sam prišao. Postavili su mi par pitanja i na kraju pustili, ali to je za mene bilo traumatično iskustvo – biti ispitivan, a da ne znate kako će se završiti.“

Gabrijel priznaje da je situacija mogla lako da se pretvori u mnogo ozbiljniji problem:

„Mogli su da me odvedu u kancelariju, da postanu sumnjičavi i nastave da postavljaju pitanja. To je uvek stresno iskustvo i u suštini vas tera da samo želite da odete. Upravo tako sam se osećao – želeo sam da što pre izađem iz Kuvajta.“

Osim Katara i Dubaija, koje ističe kao izuzetke, Gabrijel smatra da nema nikakvu želju da se ikada vrati u Persijski zaliv.

„Kultura je sasvim u redu, ali za mene su ti gradovi jednostavno bez duše. To je deo sveta u kojem se ne pronalazim i gde nemam šta da tražim.“

