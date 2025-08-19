Slušaj vest

Dnevni horoskop za utorak, 19. avgust, slobodnim pripadnicima Zodijaka pružiće priliku za dobar provod i izlazak koji se može završiti romansom, a pojedini horoskopski znaci ipak će pre zabave odabrati odmor. Pogledajte šta su astrolozi predvideli za vaš horoskopski znak.

OVAN

Danas budite obazriviji u komunikaciji jer svaki razgovor može lako da sklizne u polemiku. Povoljan dan za investicije. Slobodne Ovnove očekuju uzbudljivo veče, prijatan izlazak u društvo i brojne prilike za flert. Glavobolja.

BIK

Povoljan aspekt stavlja akcenat na dešavanja u poslovnoj sferi. Potpisivanje važnog sporazuma. Izlazak s partnerom donosi vam priliku da nadoknadite sve one trenutke propuštene zbog obaveza. Više se odmarajte.

BLIZANCI

Nije preporučljivo da otvarate osetljive teme jer bi sve moglo da krene u pogrešnom pravcu. Finansijski dobitak. Postoji mogućnost da se upustite u tajnu vezu sa zauzetom osobom. Paralelne veze vam se ne preporučuju. Nervoza.

RAK

Pred vama se otvara nova perspektiva na poslovnom planu, pa nezaposleni Rakovi mogu dobiti posao, a zaposleni bolju poziciju. Dopada vam se osoba koja vam je zbog nečega nepristupačna, bilo da je daleko ili da nije slobodna. Ne prijaju vam visoke temperature.

LAV

Ovaj dan zahteva poseban takt i diplomatiju, jer vas vrlo lako mogu isprovocirati kolege ili nadređeni. Slobodni Lavovi ovog dana mogu da očekuju romantičan ljubavni sastanak sa osobom koja ih veoma privlači. Bolovi u kolenima.

DEVICA

Uspešan dogovor na sastanku s nadređenima ispuniće vas novim elanom. Moguće je sklapanje unosnog sporazuma. Vaš odnos s partnerom prolazi kroz period krize poverenja. Partnera ste uhvatili u nedoslednim izjavama. Probavne smetnje.

VAGA

Prevazići ćete problem u odnosu sa autoritetima, i to danas može biti glavna tema. U isti mah pada maska jednog kolege koji širi spletke o vama. Otvoreno porazgovarajte s partnerom o svemu. U suprotnom, sledi udaljavanje. Reuma.

ŠKORPIJA

Poslovni sastanak s nadređenima će vam najaviti reorganizaciju u preduzeću u kom radite. Promena u radnoj poziciji. Vaš odnos s partnerom je s vremena na vreme problematičan. Skrenite mu pažnju na greške. Proverite hormone.

STRELAC

Pripremite se za otvorenu polemiku na sastanku gde će doći do suprotstavljanja različitih gledišta na isti problem. Sporno pitanje prevaziđite na timskom nivou. Vaš partner igra neku igru, ali je najbolje da to sprečite iskrenim razgovorom. Glavobolja.

JARAC

Povoljan aspekt donosi vam uspeh u javnim nastupima i radnim aktivnostima. Sve vam ide od ruke. Slobodne Jarčeve očekuje poznanstvo sa zanosnom osobom u znaku Device. Ubrzo sledi zbližavanje. Reumatske tegobe.

VODOLIJA

Ključ uspeha ovog dana je da iskoristite povoljan period i prezentujete svoje poslovne ideje. Finansijski dobitak. Posvetite više vremena partneru, jer ponekad preterujete u posvećenosti poslovnim obavezama. Loša cirkulacija.

RIBE

Očekuje vas pozitivan odgovor ukoliko ste konkurisali za posao. U početku vam neće biti lako, ali imate odličnu perspektivu za napredak. Slobodne Ribe danas mogu da upoznaju svoju srodnu dušu na kraćem putovanju. Proverite pritisak.

