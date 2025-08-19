Slušaj vest

Bez obzira na upozorenja, mnogi od nas su bar jednom dodirnuli vrelu peć, znajući da je opasna. A prema horoskopu, na sličan način, privlače nas određeni ljudi ili horoskopski znaci, čak i ako znamo da taj spoj možda neće biti lak.

Kod nekih znakova postoji harmonija i međusobno razumevanje, kod drugih potpuno mimoilaženje - ali ponekad privlačnost ne slabi, čak i ako ne obećava dugoročnu sreću. Ovo su parovi Zodijaka koji, prema rečima astrologa, možda nisu najidealnija kombinacija, ali doživljavaju trenutnu međusobnu privlačnost.

Ovan - Devica

Često se hvatate kako razmišljate o Devici, čak i ako je daleko. Njena sposobnost da unese red u haos vašeg života je neprocenjiva, i to je privlačno. Ali važno je zapamtiti: briga o partneru je dobra sve dok ne zaboravite na sopstvene zadatke. Ravnoteža između pažnje prema voljenoj osobi i prema sebi je ključ harmonije.

Često se hvatate kako razmišljate o Devici, čak i ako je daleko. Foto: Viacheslav Iakobchuk / Alamy / Alamy / Profimedia

Bik - Lav

Različiti pogledi na odmor i razonodu su normalni, ali ponekad ste toliko sigurni da ste u pravu da je teško popustiti. Ako dodate fleksibilnost i spremnost da čujete jedno drugo, napetost će se smiriti, a sukob može prerasti u novu fazu intimnosti.

Blizanci - Jarac

Oboje ste energični i ambiciozni, što je za divljenje, ali preterana konkurencija može da uništi harmoniju. U početku, vatra strasti greje, ali vremenom može da izbledi ako stalno očekujete trik od partnera.

Rak - Vodolija

Vodolija je emocionalno rezervisana, a vi ste suprotnost. Zbog toga razgovor o osećanjima nije lak. On može doživeti vašu želju za brigom i toplinom kao preterane zahteve. Vredi se više fokusirati na sebe, a ne pokušavati da promenite partnera.

Lav - Škorpija

Lav je sunce, Škorpija je zavodljiva tama. Različite energije se možda neće povezati, već će se sudarati. Ali privlačnost Škorpijinih misterija je često prejaka da biste je ignorisali.

Devica - Strelac

Privlači vas njegova žeđ za avanturom, ali višak te energije je iscrpljujući kada samo želite da provedete veče u tišini. Lako se u početku zanesete, ali treba da zaštitite svoju unutrašnju ravnotežu.

Lav je sunce, Škorpija je zavodljiva tama. Foto: Andor Bujdoso / Alamy / Alamy / Profimedia

Vaga - Rak

Inspirativni ste i pružate podršku, ali ponekad možete biti prevrtljivi. To može biti bolno za Raka, koji ceni stabilnost. Vaše ljubazne gestove može obezvrediti nepredvidivo ponašanje.

Škorpija - Blizanci

Blizanci vole da razgovaraju o svemu do najsitnijih detalja, a vi više volite dubinu i tišinu. Stalni tok reči može biti iscrpljujući, čak i ako u početku deluje smešno.

Strelac - Bik

Bik ceni kontrolu, a vi cenite slobodu. U početku imate mnogo toga zajedničkog, ali postepeno zahtevi i stalna pitanja mogu vas naterati da želite da se distancirate.

Jarac - Ovan

Dva lidera u jednom paru se neizbežno sukobljavaju. Ali istovremeno se međusobno motivišu i guraju ka uspehu. To je slučaj kada je "sa njim teško, a bez njega nemoguće“.

Bik ceni kontrolu, a Strelac slobodu. Foto: Profimedia

Vodolija - Škorpija

Često delujete hladno, dok Škorpija žudi za emocionalnom dubinom. Ali kada vam se raspoloženja poklapaju, ova veza može biti iznenađujuće jaka.

Ribe - Devica

Devica je vaš znak ogledala, drži vas prizemljenim dok je inspirišete da sanja. Ali Devičina preterano praktična priroda može vam stati na put želji za slobodom i kreativnošću.

