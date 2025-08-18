Slušaj vest

Period od 18. do 24. avgusta donosi snažan finansijski potencijal za mnoge znakove Zodijaka. Prema astrolozima, pred nama je nedelja koja može biti ključna za rast prihoda, donošenje poslovnih odluka i postavljanje temelja za dugoročne planove.

Zvezdane energije podstiču nas na nove težnje – od istraživanja nepoznatog do razvijanja ideja koje već neko vreme čekaju svoju priliku. Želja za brzim i rizičnim potezima biće nešto manja zahvaljujući stabilnom kretanju planeta, što je povoljno za promišljene i mudre korake. Ako želite da se vaša finansijska situacija poboljša, a dugovi polako nestanu, dobro je pridržavati se nekoliko jednostavnih pravila. Mentalna usmerenost na uspeh sada je dvostruko važna, a planiranje i organizacija biće ključni alati u ovom periodu.

Ovan

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ovnovi će se ove nedelje najbolje snaći ako spoje svoje snove sa zdravim razumom. Ovo je idealan trenutak za pokretanje novih projekata, otvaranje posla ili promociju ideja koje dugo razvijaju. Planetarna energija snažno podržava inicijativu, pregovore i hrabre odluke. Najveći uspeh postići ćete ako krenete u nove početke, završite važne zadatke i aktivno tražite poslovne prilike. Mogući su i iznenadni pozitivni obrti u finansijama.

Bik

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Bikovi će možda osećati potrebu za introspektivnim razmišljanjem, ali preterano analiziranje sada može dovesti do nesigurnosti i usporiti poslovni napredak. Ključno je odbaciti ograničavajuća uverenja poput „Nemam sreće“ ili „Ne znam kako“. Verovanje u sopstvenu intuiciju otvoriće vrata novim prilikama. Očekuju vas prijatna iznenađenja, a finansijska stabilnost zavisiće od toga koliko uspevate da se oslobodite samonametnutih ograničenja.

Blizanci

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Za Blizance stižu nove poslovne i finansijske mogućnosti, ali uz njih će se pojaviti i izazovi koji zahtevaju dodatno vreme i trud. Ipak, kraj meseca idealan je za povećanu poslovnu aktivnost i stvaranje novih kontakata. Tema novca biće naglašena – donosiće zanimljive uvide i ideje. Merkur, iako ne u svojoj najjačoj poziciji, omogućava vam da ostanete stabilni. Dobar balans rada i odmora pomoći će vam da ostvarite ciljeve.

Rak

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Rakovi bi se mogli setiti svojih ranijih finansijskih grešaka. Umesto da vas to obeshrabri, iskoristite prošla iskustva za učenje i jačanje strategija. Ključno je ostati dosledan planu i ne odustajati pred preprekama. Period je dobar za kupovinu, rešavanje administrativnih poslova i trgovinu. Analizirajte svoje odluke i iskoristite priliku za popravku onoga što vas je ranije usporavalo.

Lav

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Lavove očekuje pomalo neizvesna finansijska situacija – događaji se neće odvijati potpuno predvidljivo. Ipak, kraj nedelje može doneti iznenadne prihode, poklone ili dobre vesti. Stabilnost planeta neće sama od sebe rešiti sve izazove, ali pružiće vam podršku da vlastitim delovanjem ostvarite uspeh. Ako osetite pad energije, odvojite vreme za odmor – to će vam vratiti motivaciju.

Devica

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Početak nedelje Devicama je idealan za uređenje doma i radnog prostora. U organizovanom okruženju vaša produktivnost dosegnuće visoku razinu, što će se odraziti i na finansijske rezultate, posebno kod onih koji rade od kuće ili vode sopstveni posao. Povoljne promene očekuju i one koji se bave turizmom. Iako su planetarne energije pozitivne, ne oslanjajte se na slučajnost – hrabri potezi i aktivne odluke donose uspeh.

Vaga

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Vagama se savetuje da optimizuju radne procese i smanje nepotrebne troškove. Vaš trud i posvećenost sada će se višestruko isplatiti. Kreativni profesionalci biće posebno inspirisani zahvaljujući uticaju Venere, koja donosi obilje ideja. Nedelja donosi priliku za rešavanje finansijskih poteškoća – može se pojaviti ponuda za dodatni posao ili nova poslovna saradnja pod povoljnim uslovima.

Škropija

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Škropijama će društvene i poslovne interakcije biti ključne. Rad s ugodnim i motivisanim ljudima podstaći će kreativne ideje vezane za ulaganja i nove projekte. Merkur će pojačati intuiciju i uvid, a možda čak doneti i osećaj predviđanja budućih događaja. Iako ćete imati dobar način nošenja s teškim osobama, vaša fokusiranost na karijeru i finansije biće u prvom planu.

Strelac

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Za Strelce je ovo jedno od najboljih razdoblja za ostvarivanje poslovnih i finansijskih ciljeva. Idealno je vreme za traženje povišice, razgovor o napredovanju ili pokretanje sopstvenog posla. Povoljna su ulaganja u nekretnine i umetnine. Obratite pažnju na način na koji započinjete dan – jutarnje navike i dobro raspoloženje imaće snažan uticaj na finansijsku sreću. Nedelja je takođe odlična za reorganizaciju poslovnih procesa.

Jarac

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Jarcima se preporučuje da se usmere na otplatu dugova, što će dugoročno poboljšati njihovu finansijsku i ličnu stabilnost. Vreme je i za rešavanje nagomilanih obaveza. Harmonija Merkura donosi jasnoću misli, organizovanost i prednost pred konkurencijom. Planetarni uticaji sada vam pomažu da unapredite život – podsetite se svojih najvećih ciljeva i krenite prema njima.

Vodolija

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Vodolije možda još uvek traže odgovore na nedavna pitanja vezana za posao i finansije, ali ove nedelje imaće više energije i odlučnosti nego ranije. Savetuju se potpuna posvećenost poslu i aktivno sticanje prihoda. Umerena štednja i praktičan pristup zaštitiće vas od gubitaka. Pazite da ne dopustite strahovima i negativnim mislima da naruše vaš uspeh.

Ribe

Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Ribe koje zrače samopouzdanjem mogu očekivati vrlo povoljno finansijsko razdoblje. Vredi razmisliti o hobiju koji može postati izvor prihoda, dodatnom poslu ili čak potpunoj promeni radnog mesta. Odlučnost i strast sada su vaši saveznici, a nova poznanstva i jasnija životna svrha privući će dodatnu sreću. Za one kojima nedostaje samopouzdanja, podsećanje na prošle uspehe biće snažan motivator. Iako će novi zadaci dolaziti lako, strateško planiranje i pažljivo vođenje finansija ostaju važno.

