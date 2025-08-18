da li ste znali?

U pravoslavnoj tradiciji, kandilo nije samo svetiljka; ono je simbol Božje svetlosti, duhovne povezanosti i svakodnevnog podsećanja na veru. Postavljanjem kandila ispred ikona u crkvama i domovima, vernici izražavaju poštovanje prema svetiteljima i podsećaju se na Hristovu prisutnost u svojim životima. Uz paljenje kandila, izgovara se i kratka molitva.

Kad se pali kandilo

Kandilo, obično postavljeno ispred ikone, gori na svakom prazniku i nedeljom, a može i neprestano. U njemu se najčešće koristi čisto suncokretovo ulje, na čiju površinu se stavlja poseban žižak. Plamen kandila simbolizuje svetlost Hristove nauke i svetlost života svetitelja pred čijom ikonom gori. Takođe, podseća ukućane da žive svetlim i čistim životom, ističu sveštenici Vaznesenjskog hrama.

Vladika Nikolaj Velimirović u svojim spisima navodi osam ključnih razloga zbog kojih se kandilo pali ispred ikona i zašto je ono u pravoslavnom domu toliko važno. Među njima su: vera kao svetlost koja osvetljava duše, sećanje na svetitelje, opomena za grešna dela, zahvalnost Bogu, zaštita od zlih sila, podsticaj na samopregorenje, potreba za Božjom milošću i podsećanje na stvaranje svetlosti.

Molitva pri paljenju kandila

Kada pale kandilo u domu, vernici izgovaraju molitvu: "Neka svetlost naša sija pred ljudima, da vide naša dobra dela i proslave Oca našeg koji je na nebesima."

Ova molitva podseća na Hristovu zapovest da budemo svetlost svetu, živeći u skladu sa njegovim učenjem. Kandilo u domu nije samo predmet; ono je duhovni centar svakog pravoslavnog doma. Njegova svetlost stvara posebnu atmosferu, naročito u vreme praznika i nedeljom, podsećajući ukućane na važnost vere i duhovnog života.

Kroz paljenje kandila, porodica se povezuje s tradicijom i verom, stvarajući sveti prostor u svom domu. Nažalost, u savremenom društvu vernici često zaboravljaju na ovu važnu praksu. Ubrzan način života i svakodnevne obaveze mogu skloniti duhovne običaje u drugi plan.

Međutim, vraćanjem kandila u domove, vernici mogu obnoviti svoju duhovnu praksu i podsetiti se na svetlost vere koja treba da osvetljava njihov put. Kandilo, bilo u crkvi ili domu, simbol je svetlosti, vere i duhovne povezanosti, podsećajući nas na Hristovu prisutnost u svakodnevnom životu.

