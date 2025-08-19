Slušaj vest

Bil Klinton, 42. predsednik Sjedinjenih Američkih Država, ušao je u Belu kuću 1993. godine, ali njegov politički put bio je isprepletan brojnim skandalima. Javnost se najčešće sećaafere sa Monikom Levinski, no malo ko pamti aferu koja ga je mogla koštati same predsedničke funkcije. Reč je o odnosu sa pevačicom i glumicom Dženifer Flauers, koji je izbio u javnost tokom predsedničke kampanje 1992. godine.

Kako je počela afera Bil Klintona i Dženifer Flauers

Dženifer Flauers bila je lokalna pevačica i povremena glumica, a radila je i kao televizijska novinarka u Arkanzasu. U januaru 1992. godine, dok je Bil Klinton još bio guverner te savezne države i kandidat za demokratsku nominaciju, tabloidi u Americi objavili su navode da je održavao višegodišnju ljubavnu vezu sa Flauers. Sama Dženifer istupila je u javnost tvrdeći da je njihova priča trajala čak dvanaest godina, počev od kasnih sedamdesetih do ranih devedesetih.

Isprva su mnogi sumnjali da je reč o pokušaju diskreditacije mladog kandidata, ali situacija je postala ozbiljnija kada je Flauers objavila da poseduje audio-kasete sa njihovim razgovorima. Tvrdila je da je godinama tajno snimala njihove telefonske razgovore i odlučila da deo tih snimaka podeli sa medijima.

Snimci koji su šokirali Ameriku

Na snimcima, koji su ubrzo dospeli u javnost, mogao se čuti glas nalik Klintonovom, dok sa Flauers razgovara o intimnim temama. U jednom od razgovora sugerisao joj je da, ukoliko je novinari budu pitali za njihovu vezu, jednostavno sve porekne. Upravo ta rečenica postala je okidač za lavinu nagađanja.

Bil Klinton Foto: Profimedia

Američki mediji danima su emitovali delove traka, dok su stručnjaci za forenziku glasa pokušavali da potvrde njihovu autentičnost. Iako nije postignut jedinstven zaključak – jedni su tvrdili da je reč o autentičnom glasu Bila Klintona, dok su drugi smatrali da su trake montirane – sama činjenica da Flauers poseduje takve snimke učinila je skandal veoma ubedljivim u očima javnosti.

Dženifer Flauers je objavila knjigu „Strast i izdaja“ koja govori o njenoj aferi sa Klintonom Foto: Mike NELSON / AFP / Profimedia

Bil i Hilari Klinton u emisiji “60 Minutes”

Kako bi zaustavili buru, Bil i njegova supruga Hilari Klinton odlučili su da nastupe zajedno u popularnoj emisiji “60 Minutes” na CBS-u. U programu su govorili o svom braku, priznali da je bilo „bolnih trenutaka“ u prošlosti, ali su odlučno negirali postojanje dugogodišnje veze sa Flauers. Taj nastup pratilo je više od 20 miliona gledalaca i mnogi analitičari smatraju da je upravo on spasao Klintonovu kampanju, navodi portal Net.hr.

Bil Klinton i Hilari Klinton su se pojavili zajedno u emisji i govorili o svom braku Foto: MediaPunch Inc / Alamy / Alamy / Profimedia

Tvrdnje Dženifer Flauers i posledice

Bez obzira na Klintonova poricanja, Dženifer Flauers ostala je pri svojoj verziji. Tvrdila je da je Bil bio ljubav njenog života, da su razgovarali o zajedničkoj budućnosti, pa čak i o njegovom razvodu od Hilari. Objavila je knjigu „Strast i izdaja“ (Passion and Betrayal), gostovala u brojnim talk-show emisijama i nastavila da gradi medijsku karijeru upravo na osnovu tog skandala.

Godinama kasnije, nakon afere sa Monikom Levinski, ponovo su se vraćala pitanja o Dženifer Flauers. Klinton je pod zakletvom priznao da je imao „seksualni odnos“ sa njom, ali je i dalje negirao da se radilo o višegodišnjoj ljubavnoj vezi.Flauers je čak pokušala da sudskim putem dobije odštetu, ali bez uspeha.

Skandal nije zaustavio Klintona

Dženifer Flauers Foto: STRINGER / AFP / Profimedia

I pored ogromnog pritiska i medijskog skandala, afera sa Flauers nije uspela da zaustavi Klintonovu političku karijeru. Pobedio je na izborima 1992. godine i ušao u Belu kuću kao predsednik SAD. Dženifer Flauers, međutim, zauvek je ostala upamćena kao žena koja je prva ozbiljno poljuljala njegovu kampanju i stavila ga pod lupu svetske javnosti.

