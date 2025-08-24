Slušaj vest

Maša Ljotić Plichta, svestrana umetnica, violinistkinja i glumica, sa porodicom živi u Komiži, vodi radionice i aktivno doprinosi lokalnoj zajednici.

Leto 2017. godine pokazalo se kao prelomno za Mašu Ljotić Plichtu. Maša, svestrana umetnica iz Beograda, pozvana je da nastupi na malom pozorišnom festivalu na još manjem, nenaseljenom ostrvu Sveti Andrija kraj Visa, na kojem nema ni struje ni tekuće vode.

– Po struci sam violinistkinja, slobodna umetnica, bavim se glumom i raznim stvarima. Te godine sam svirala u jednom bendu koji je bio pozvan da nastupi na pozorišnom festivalu, ne na Visu, već na ostrvcetu Sveti Andrija, lokalno poznatom kao Svetac. Na Svecu nema struje, nema vode, nema redovnog prevoza. I baš je tamo festival organizovala Marica Grgurinović, koja nas je pozvala da nastupom zatvorimo festival. Sve mi je to delovalo toliko egzotično i ludo da nisam mogla da propustim. Čak sam došla nekoliko dana ranije jer nikada pre nisam bila na Visu, pa sam želela da istražim ostrvo i Komižu. I potpuno sam se zaljubila.

Maša se zaljubila u ostrvo Vis, a tamo je pronašla i ljubav svog života

Ne samo da se zaljubila u Komižu, već je na jedrilici koja je muzičare prevezla do Sveca upoznala i Marka, sadašnjeg supruga, enologa i vinogradara koji je već godinama živeo na Visu. Marko je na Vis došao iz Zagreba. Oboje su iz velikih gradova, oboje u potrazi za nečim drugačijim, a sreli su se na pučini.

– Prva godina bila je više teška nego romantična. Naime, bilo je naporno stalno putovati na relaciji Beograd – Vis, paralelno završavati projekte, snimanja, koncerte... Između ostalog, imala sam radionice za decu u Beogradu koje sam morala nekome da prepustim. Nakon godinu dana konstantnog putovanja između Beograda i Komiže, bila sam iscrpljena i odlučila sam da će Vis postati moja baza. Sa psihološke i emocionalne strane, bilo je izuzetno teško. Ceo moj identitet javne ličnosti, umetnice, izvođačice – srušio se. Ovde nisam imala ništa. Trebalo mi je puno da se naviknem na mentalitet ostrvljana. Nisu bili otvoreni, nije ih zanimao „došljak“. Ovde nije važno dolazite li iz Beograda, Zagreba, Trogira ili Australije – ovde su stranci jednostavno stranci.

Glavni joj je problem po dolasku na ostrvo, kaže Maša, bila činjenica da je izgubila luksuz „biti nevidljiva“. Maša kaže da je njen prvi utisak bio da je svaki ostrvljanin ostrvo za sebe. Kada je došla, pokušala je zajednici da ponudi ono što najbolje zna – radionice za decu. Ali njima to nije zvučalo primamljivo, više u stilu: „Šta si nam došla tu nešto nuditi?“

Maša Foto: Printscreen/Instagram/masa_ljotic_plichta

– Shvatila sam da im moram prići drugačije. U početku me bilo strah samoće na ostrvu, pa sam se upisala na kurs italijanskog jezika. Učiteljica, koja je takođe došla iz Rijeke, rekla mi je: „Na ostrvu moraš ili biti jako dobro sam sa sobom ili poludeti.“ I tada sam pomislila: „Jedno od ta dva će sigurno biti.“ I zaista, prihvatila sam to. Sada imam predivan odnos sa zajednicom i osećam da mi je ovo dom, da sam deo njih. Ali do toga sam došla kroz pun krug dokazivanja. Moraš doći sa namerom da budeš deo zajednice, a ne da se postavljaš iznad nje. Sada smo u predivnim odnosima.

Maša tvrdi da joj boravak na ostrvu nikad nije bio „klaustrofobičan“.

– Zapravo, „klaustrofobičan“ mi je postao kontinent. Na ostrvu osećam slobodu. Moj nervni sistem se s vremenom toliko umirio da više ni ne mogu da živim u gradu. Danas često putujem zbog posla – vodim radionice iz telesno orijentisane terapije i muzičke projekte – ali posle 5–6 dana, jedva čekam da se vratim na Vis.

Mašin suprug Marko, kaže ona, došao je na ostrvo kao enolog, doslovno sa jednim makazama za vinovu lozu.

Marko danas živi potpuno autentičan ostrvski život: uzgaja vinograd, pravi svoje vino (i osvaja zlatne medalje za kvalitet), predsednik je poljoprivredne zadruge u Komiži, i bori se da ostrvo ne izgubi svoj identitet pod naletom turizma. Maša i Marko u međuvremenu su postali i srećni roditelji.

Komiža iz Mašinog ugla Foto: Printscreen/Instagram/masa_ljotic_plichta

– Da, imamo dve devojčice. Pre vrtića nam je bilo naporno, jer ovde nemamo „baka-servis“, sve radimo sami. Razlika u godinama među devojčicama je mala, što takođe nije mnogo pomoglo. Ali vrtić u Komiži je obnovljen i zaista je predivan. Deca na ostrvu žive u velikom luksuzu prirode i slobode. Problem su kadrovi – nema ljudi koji žele da žive celu godinu na ostrvu. Na primer, vaspitačice: ako neko dođe da radi, mora da plaća smeštaj, što je neodrživo. Sada, s novom lokalnom upravom – a i moj suprug je bio deo te nezavisne liste – radimo na tome da se to promeni, kako bismo obezbedili stambeni prostor za stalne radnike.

Najveći šok prilikom preseljenja na ostrvo, priznaje Maša, bila je jedna stvar:

– Najstrašnije mi je bilo to što sam izgubila luksuz da budem „nevidljiva“. U Beogradu – ili bilo kom većem gradu – imate svoj privatni život i sami birate šta ćete pokazati drugima. Ovde to ne postoji, ovde si javno dobro. Svi znaju sve. Ali samo je to bilo šokantno – zaključila je Maša.

