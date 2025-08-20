Slušaj vest

Instagram stranica "Poreklo reči" otkrila je koji su najneobičniji nazivi mesta na prostoru bivše Jugoslavije.

"Na prostoru bivše Jugoslavije postoje sela i mesta čija imena zvuče kao dobra šala, a zapravo su i te kako stvarna. Mapa Balkana krije pravi festival komičnih toponima - Srbi imaju Donje Brijanje, Hrvati Donje Cjepidlake, Crnogorci Tucanje, a Bosanci Gnojnicu. Neko stanuje u Brlogu, neko u Špičkovini, a neko u mestu zvanom Prdejci", piše u objavi.

Mesto Metni Vrh u Sloveniji dolazi od nemačkog naziva Mettenberg gde Metten, što znači naseljeno mesto u blizini potoka.

Slovenija Foto: Tomas Griger / Alamy / Profimedia

Mesto Brlog u Srbiji ima veoma zanimljivu istoriju naziva. Izvorno značenje reči brlog je pećina, a značenje se kasnije prenelo na štalu za svinje, jer su prvobitne staje za svinje i ostale životinje bile pećine. Sela Gornji i Donji Gajtan imaju ime koje potiče od turske reči "gaytan", što izvorno označava uže, kanap, pa ime ukazuje na mesto poznato po izradi užadi, ili se nalazi duž puta koji je ličio na dugačku, vijugavu vrpcu.

Srbija Foto: Michael Schmeling / Alamy / Profimedia

Naziv mesta Tucanje u Crnoj Gori nastao je od glagola "tucati", pa bi ime moglo da se odnosi na mesto gde se nešto tucalo ili mrvilo, na primer žito ili kamen za gradnju. Mesto Smrdić često izaziva podsmeh zbog svog naziva koje označava neprijatan miris, izvorsku vodu neprijatnog mirisa ili rastinje koje ispušta teške mirise.

Crna Gora Foto: Tomas Griger / Alamy / Profimedia

Ime ostrva u Hrvatskoj Prduša Mala potiče od latinskog glagola pertundere, što znači probiti ili probušiti. Kroz razvoj daljih romanskih varijati, reč je evoluirala u "Prtuša" a potom i u "Prduša". Ovo ime verovatno opisuje rupičaste karakteristike terena. Hrvatska poseduje još nekoliko mesta zanimljivog naziva, kao što su Špičkovina - od nemačke reči spitz (špic) što znači vrh. Tu je i mesto Donje Cjepidlake, takođe u Hrvatskoj, čije ime je rezultat međusobnih odnosa ili karakternih osobina stanovnika tog područja.

Hrvatska Foto: Tomas Griger / Alamy / Profimedia

Severna Makedonija se ne izdvaja od ostalih bivših jugoslovenskih republika. Ime mesta Prdejci potiče od imena Prde, Prdo, Prdan, odnosno prezimena Prdevci. Naziv Palikure potiče od grčke reči "palaios", što znači star, i "chorion" što znači selo, te bi ime značilo "staro selo". Tu je i mesto Kuridere, čije ime dolazi od turskih reči "kuru", što znači suv, i "dere", što znači potok, pa bi ime ukazivalo na mesto gde je potok presušio.

Severna Makedonija Foto: Tomas Griger / Alamy / Profimedia

U Federaciji BiH u Bosni i Hercegovini postoji mesto Gnojnica od reči gnoj - đubrivo, pa se ime odnosi na zemljište koje je sagnjilo, istrulilo. U Republici Srpskoj mesto Ništavci jedno je od onih sa zanimljivim nazivima. Ime potiče od stare reči "ništ" što znači siromašan ili ubog, pa ime upućuje da su prvi stanovnici verovatno bili ljudi skromnog imovinskog stanja.

Bosna i Hercegovina Foto: Peter Hermes Furian / Alamy / Profimedia

