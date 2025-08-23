Slušaj vest

Ponekad nepromišljeni potezi na poslu mogu da prerastu u pravu pravnu dramu. Upravo to se dogodilo jednom zaposlenom u supermarketu Karfour u Vigu u Španiji, čija mala proslava rođendana nije prošla onako kako je očekivao zbog - kolača!

Naime, u oktobru 2023. godine, komercijalni menadžer samog supermarketa kupio je nekoliko pakovanja kolača u prodavnici kako bi častio kolege za rođendan. Međutim, u tom trenutku, blagajnica mu je naplatila samo jedan od četiri pakovanja.

Iako nije odmah primetio o čemu se radi, nekoliko dana kasnije, zaposleni je uvideo grešku i uredno platio razliku. Međutim to nije sprečilo šefove da mu uruče otkaz.

Zbog kolača dobio otkaz, ali i 105.000 evra Foto: Shutterstock, Ilustracija

Zabranjeno je jesti na poslu

Kako je kompanija tvrdila - neplaćanje kolača nije bila ljudska greška, ali je zaposleni znao da je zabranjeno jesti na poslu tokom radnog vremena, tako su kolači postali razlog zbog kog su dve strane morale da završe na sudu.

Međutim, Viši sud u Vigu presudio je da je reakcija firme bila neproporcionalna i okarakterisao otkaz kao nepravilan. Sada će Karfour morati da obešteti zaposlenog sa više od 105.000 evra.

(Kurir.rs/Blic)

Bonus video: Zašto pljušte otkazi među mladima u Srbiji?