Kako upozorava Tamara Globa, čuveni ruski astrolog, od 20. avgusta pokreće se talas izuzetno povoljnih uticaja. Oni koji pripadaju izabranim horoskopskim znacima već krajem meseca mogu očekivati priliku koja potpuno preokreće njihov život, materijalnu stabilnost, pa čak i dobitak koji dolazi kao pravo čudo.

Poseban kosmički uticaj

Tamara Globa ističe da ovaj period nije običan – reč je o posebnom kosmičkom momentu u kome se otvaraju vrata za napredak, nove poslovne kontakte i veliki finansijski preokret. Sledi vreme kad sreća dolazi samo hrabrima, a oni koji budu osluškivali intuiciju i delovali bez odlaganja mogu doći do rezultata o kojima su do juče samo maštali.

Blizanci

Blizanci Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Blizanci ulaze u jedan od najdinamičnijih finansijskih perioda u poslednje vreme. Od 20. avgusta pojavljuju se iznenadne ponude, ugovori i poslovne šanse koje donose konkretnu zaradu. Planovi koji su dugo stajali dobijaju vetar u leđa, a pojedini predstavnici znaka mogu doći i do prilika u inostranstvu. Vreme je za brze odluke, jer svaka propuštena šansa može otići drugome.

Bikovi i Rakovi

Bik Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Bik i Rak tokom ovog perioda dobijaju snažan podsticaj za lični razvoj i profesionalnu afirmaciju. Sve što su do sada učili ili pripremali, dobija konkretnu formu. Kreativni projekti izlaze u prvi plan i privlače pažnju uticajnih ljudi, a trud uložen u sopstveni napredak počinje da se vraća kroz stabilne prihode. U ovom periodu posebno su važni upornost i mudro raspolaganje vremenom i novcem.

Ribe

Ribe Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Ribe od kraja avgusta konačno ulaze u mirniju i ispunjeniju fazu. Porodični odnosi postaju jači i topliji, a podrška najbližih vraća im potrebnu sigurnost. U ovakvoj atmosferi lakše donose prave odluke, a unutrašnja stabilnost vodi ka stvaranju novih prilika i u emotivnom i u profesionalnom smislu. Ovo je trenutak kada svaki razgovor može odvesti ka važnom otkriću.

(Kurir.rs/Žena)

