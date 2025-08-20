Slušaj vest

Na današnji dan, 20. avgusta 1943. godine, rođen je jedan od najvoljenijih jugoslovenskih i srpskih glumaca – Dragan Nikolić.

Njegov duh i danas „šeta“ beogradskim ulicama oko Kalenića, Čubure i Crvenog krsta, kroz kafane u centru, ali i kroz pozornicu njegovog matičnog pozorišta – Ateljea 212.

Glumačka legenda bogate karijere

Prvi veliki proboj ostvario je 1967. u kultnom filmu „Kad budem mrtav i beo“ Živojina Pavlovića. Nakon toga, Nikolić je snimio više od 120 filmova i TV serija, a iza sebe je ostavio i snažan trag u pozorištu – najviše u Ateljeu 212 i Beogradskom dramskom pozorištu.

Dragan Nikolić i Ružica Sokić u filmu Kad budem mrtav i beo Foto: Printscreen YouTube

Njegovi najpoznatiji filmovi su: „Nacionalna klasa“

„Poslednji krug u Monci“

„Ko to tamo peva“

„Balkan ekspres“

„Banović Strahinja“

„Kad budem mrtav i beo“

Ogromnu popularnost stekao je i kao Prle u seriji „Otpisani“, a publika ga pamti i po šou-programu „Obraz uz obraz“, koji je vodio sa suprugom Milenom Dravić.

Važio je za oličenje beogradskog šarma i legendu srpskog glumišta, a za svoj rad dobio je brojna priznanja i nagrade.

Kako je sve počelo

Sa samo 17 godina položio je prijemni ispit na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju. Na pitanje profesora da li zna da peva – skočio je na sto, zamislio gitaru u rukama i zapevao hit Adriana Čelentana „24.000 poljubaca“.

Profesori su bili u šoku, ali su ga primili uz komentar da „ima dovoljno bezobrazluka i upornosti da će uspeti u glumi“.

Zanimljive podudarnosti

Nikolić je rođen istog dana kao i Slobodan Milošević, samo dve godine kasnije. O toj podudarnosti govorio je i sam Gaga:

Slobodan Milošević Foto: Profimedia

„Novinari su me pitali šta bih poželeo predsedniku za rođendan. Odgovorio sam da mu želim isto što i sebi – puno zdravlja i da što pre ode u penziju. Nije me poslušao, a ko zna šta bi bilo da jeste. Objavili su to, ali meni dlaka s glave nije falila“, rekao je Nikolić jednom prilikom.

Sudbina je htela da obojica preminu istog datuma – 11. marta. Milošević je pronađen mrtav u jutro 11. marta u svojoj ćeliji u pritvoru Haškog tribunala. Čuvar je odmah pozvao zapovednika i lekara pritvora. Lekar je potvrdio da je Milošević mrtav. Milošević je sahranjen u dvorištu porodične kuće, dok Gaga Nikolić počiva u Aleji zaslužnih građana.

