Slušaj vest

Jedan od najuglednijih i najkorišćenijih izvora za učenje i razumevanje savremenog engleskog jezika, poznat po preciznim definicijama i praćenju jezičkih promena, dodao je na svoje stranice izraze poput “skibidi“ i “delulu”.

Šta je sve novo?

Praksa rada od kuće, popularna nakon kovid-pandemije, donela je novi pojam “mouse jiggler” (simulator aktivnosti kompjuterskog miša), dok su sve veće brige oko klimatskih promena dovele do uvođenja izraza “forever chemical” (večne hemikalije), prenosi Daily Star.

Izraz “skibidi” odnosno "škibidi", prema Kembridž rečniku, može značiti “kul” i “loše”, ali se može koristiti i bez konkretnog smisla, poput rečenice: “Šta to škibidi radiš?” (What the skibidi are you doing?).

Ukoliko niste upoznati, pojam potiče iz Gruzije, a njegov tvorac je Aleksej Gerasimov. Sve je počelo sa YouTube serijalom “Skibidi toilet” koji prikazuje distopijsku budućnost “zaglavljenu” u bizarnom ratu ljudi koji umesto glava imaju kamere, zvučnike, televizore ili WC šolje.

Neobični serijal doživeo je vrhunac popularnosti proteklih godina i postao opsesija najmlađe generacije.

"Internet menja jezik"

“Internet scena menja engleski jezik i fascinantno je posmatrati te promene i ubacivati ih u rečnik”, kazao je Kolin Mekintoš, rukovodilac leksikografskog programa u Kembridž rečniku.

Još jedan novitet je “tradwife”, skraćenica od “traditional wife” (tradicionalna supruga), a podrazumeva “udatu ženu koja ostaje kod kuće, kuva, čisti i brine o deci” - i pri tome “objavljuje sadržaj na društvenim mrežama”.

U rečnik je ušla i skraćenica “delulu”, od “delusional” (zavaravajući se), a opisuje one koji veruju u stvari koje nisu stvarne, jednostavno zato što žele da budu.

Takođe, ubačeni su pojmovi “work wife” i ”work spouse”, koji označavaju kolege na poslu među kojima postoji posebno poverenje i svakodnevna podrška - slična onoj u bračnom odnosu, ali bez emotivne ili ljubavne veze.

VIDEO: Rađamo se sa rečnikom neverbalne komunikacije: