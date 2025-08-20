Slušaj vest

Dnevni horoskop za sredu, 20. avgust, nosi energiju razdražljivosti pa se pojedinim horoskopskim znacima savetuje da obrate pažnju kako komuniciraju sa partnerom. Neki pripadnici Zodijaka biće fokusirani na zdravstveno stanje. Pogledajte šta astrolozi savetuju za vaš horoskopski znak danas.

OVAN

Ovan Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Nepovoljan aspekt može da vam stvori problem u dogovorima sa saradnicima. Neophodan je kompromis. Danas ćete biti razdražljivi, pa su moguće rasprave između vas i partnera, i to čak zbog najmanje sitnice. Nesanica.

BIK

Bik Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Nepovoljan aspekt može da stvori tenziju u kompletnoj atmosferi na poslu, pa su mogući nesporazumi i manja tolerancija. Konstruktivan razgovor s partnerom doneće rešenje važnog egzistencijalnog problema. Prehlada, upala grla.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Danas vas očekuju naporni razgovori na sastanku budući da će svaka strana insistirati na svojim uslovima. Moguća je rasprava. Osećate snažnu privlačnost prema osobi koju poznajete preko prijatelja. Sledi sastanak. Pad imuniteta.

RAK

Rak Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Ovaj dan obeležiće uspešan javni nastup i porast popularnosti u vašem profesionalnom krugu. Ostvarili ste značajan korak napred. Dan donosi vam lep izlet s partnerom. Vaš odnos je sve bolji i kvalitetniji. Problemi s leđima.

LAV

Lav Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Ukoliko želite da pokrenete sopstveni biznis, ovaj period će vam dati vetar u leđa. Očekuje vas podrška sa svih strana. Fatalna privlačnost prema osobi koju danas budete upoznali može učiniti da načisto izgubite glavu. Bol u leđima.

DEVICA

Devica Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Nesuglasice s poslovnim saradnicima i kolegama mogu vas potpuno izbaciti iz takta. Ostanite hladne glave. Vaš odnos s partnerom može se kretati silaznom putanjom, pa vas očekuju razmirice krajem dana. Nervoza stomaka.

VAGA

Vaga Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Danas budite oprezni prilikom procene poslovnih situacija i u poslovnoj komunikaciji. Mogući su previdi i gubici. Danas Vage mogu da očekuju ljubomorne scene od partnera. Mogući su rasprave i nesporazumi. Više se krećite.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Nepovoljan period za sve vrste sastanaka i pregovora. Ispoljićete veliku tolerantnost, ali će opet biti potreban kompromis. Ovaj dan vam donosi poseban naboj u odnosu s partnerom. Moguće su ljubomorne scene između vas. Prehlada.

STRELAC

Strelac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Nezaposlene Strelčeve očekuju važne vesti, pa bi trebalo da se pripreme za sastanak na poslu. Mnogo toga će zavisiti od vas. Snažna privlačnost između vas i osobe koju poznajete s posla može da rezultira tajnom vezom. Problemi sa sinusima.

JARAC

Jarac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Sastanak može da bude ispunjen ili nesporazumima ili atmosferom manipulacija i spletki. Držite se po strani. Imate osećaj da se partner distancirao nakon poslednje rasprave. Sve vreme analizirate gde ste pogrešili. Nervoza.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Odličan period za investicije ili početak privatnog biznisa. Otežavajuće okolnosti mogu biti samo u komunikaciji s nekim saradnicima. Vodolije očekuje ljubav na prvi pogled sa osobom koju poznaju preko prijatelja. Problemi s krajnicima.

RIBE

Ribe Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Pripazite na to kako upravljate novcem jer postoji mogućnost previda ili troška. Nesuglasice s kolegama ili nadređenima. Trudite se da pronađete adekvatno rešenje jer vam veza na daljinu izgleda sve više apsurdna. Ne podnosite visoke temperature.

