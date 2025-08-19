Slušaj vest

Tiktokerka Ebi Askju u sekend hend prodavnici kupila je naizgled sasvim običnu porcelansku posudu ni jednog trenutka ne sluteći da je unutra čeka baš takvo iznenađenje.

Naime, Ebi jeste uzela posudu nadajući se da će možda u njoj pronaći nešto staro ili specifično pa je zbog toga čitav proces snimila i podelila sa svojim pratiocima na TikToku.

- Možda je unutra neki novac - napisala je kraj videa na kom je takođe snimila sebe kako čekićem razbija porcelansku posudu.

Nakon što je razgrnula deliće posude ugledala je kesicu punu praha, pa je isprva pomislila da je unutra samo neka prašina. Međutim, već trenutak kasnije stomak joj se okrenuo koliko je bila zgrožena.

- Bože... je l’ to nečiji pepeo? - izustila je u neverici dok je prekrivala lice rukama.

Ovaj prizor duboko je potresao Ebi koja umalo nije zaplakala od šoka i neverice.

- Zašto bi neko donirao ovo? - prokomentarisala je Ebi, a mnogi njeni pratioci složili su se da je bizarno donirati nečije posmrtne ostatke.

Ovaj bizaran slučaj potegao je polemike širom društvenih mreža o tome koliko često se među polovnim predmetima kriju lične stvari koje sa sobom nose jake emocije, kao i koliko je važno prema takvim stvarima postupati dostojanstveno i sa poštovanjem.

Bonus video: Gde je najtraženija polovna garderoba?