Britanski influenser Luk Dikn već skoro godinu dana, tačnije 336 dana, pešači zajedno sa svojim prijateljem na neverovatnoj avanturi koja ga vodi od Velike Britanije sve do Vijetnama. Na ovom putovanju prošli su kroz mnoge zemlje Evrope i Azije, ali jedna destinacija posebno je ostavila snažan utisak na njega — Srbija.

Pod imenom "ChubbyTrekka", Luk svakodnevno sa pratiocima na društvenim mrežama deli detalje sa puta — od video snimaka i fotografija do priča koje beleže ne samo udaljenost već i emocije, susrete i lepotu kroz koju prolazi. Njegovo putovanje prati veliki broj ljudi širom sveta, a kada su ga pitali koja ga je zemlja najviše oduševila, odgovorio je bez mnogo razmišljanja:

- Ljudi nas stalno pitaju 'koja vam je bila omiljena zemlja na putovanju do sada?'. Pa, da vidimo, prošli smo kroz Veliku Britaniju, Francusku, Belgiju, Luksemburg, Nemačku i Austriju. Ja sam prošao kroz Mađarsku, Srbiju, Bugarsku, Grčku, Tursku i Gruziju. Mislim da mi je Srbija omiljena zemlja. Za njom ide Turska - kazao je influenser i istakao koje su mu još destinacije zapale za oko.

- To ne znači da nisam uživao i u drugim zemljama. Gruzija je bila neverovatna. Proveli smo ovde dva meseca. Imamo još oko četiri dana dok ne stignemo do granice, a onda ćemo biti u Azerbejdžanu, tako da nas još dugo putovanje čeka - priča Luk koji je svoje utiske iz Srbije objavio na Instagramu pre 28 nedelja, prikazujući kako izgleda njihov 132. dan pešačenja. Tog dana su prešli oko 34 kilometra, a snimak prikazuje njega i prijatelja kako doručkuju tunjevinu usred šume.

Posebno ga je oduševio prolazak kroz Dugu Poljanu, selo u opštini Sjenica, u srcu Zlatiborskog okruga. Tamo je, okružen prirodom, podelio iskrene emocije:

- Dve od mojih omiljenih stvari na svetu – buđenje u prirodi i vau – za ovakve trenutke i poglede sam i počeo ovo putovanje. Prelepo.

Njegove reči izazvale su veliki broj pozitivnih reakcija među Srbima, koji su mu u komentarima izrazili zahvalnost i dobrodošlicu. Neki od komentara ispod videa bili su: "Hvala puno, dobrodošao opet u Srbiju", "Imao sam osećaj da će reći Srbija", "Kao Srbin, nisam očekivao da ti je omiljena zemlja Srbija. Zaista hvala puno", "Svi mrze Srbiju dok je ne posete, žalosno je što je još uvek prilično izolovana", "Ljubav iz Srbije, brate"

Lukov utisak o Srbiji nije ostavio ravnodušnima — njegov entuzijazam i iskrena zahvalnost što je imao priliku da doživi njenu prirodu i gostoprimstvo, doprineli su tome da mnogi ovu njegovu izjavu dožive kao veliko priznanje za zemlju koja se često nepravedno zanemaruje na svetskim turističkim mapama.

