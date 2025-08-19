Slušaj vest

Gastro magazin TasteAtlas objavio je novu listu najboljih slanih peciva na svetu, a na prvom mestu je specijalitet iz Srbije - novopazarske mantije. Na listi su se našla i druga srpska jela, ali i neki specijaliteti iz zemalja regiona koji su vrlo dobro poznati i našim građanima.

Mantije iz Novog Pazara su na vrhu liste sa ocenom 4.7, dok je bosanski burek na drugom mestu sa ocenom 4.5. Srpski burek sa sirom je na petom mestu, a bosanska sirnica na devetom mestu liste. Na 16. mestu nalazi se srpska gibanica.

Novopazarske mantije prelivene jogurtom Foto: Shutterstock

"Pazarske mantije su srpsko jelo poreklom iz Novog Pazara. Ukusom podsećaju na bosanski burek, ali se oblikom znatno razlikuju, formiraju se u male kuglice koje se ređaju u pleh i peku zajedno. Testo se prvo razvlači, premazuje puterom, a zatim filuje mlevenim mesom, solju, biberom, lukom i malo ulja. Kada se filuje, testo se oblikuje u male kuglice, ređa u pleh i peče, tradicionalno u starinskim pećima, što im daje poseban ukus i aromu", navodi TasteAtlas.

Kako se dodaje, mantije se obično služe uz jogurt, koji se preliva preko njih i jede dok su još tople. Mantije su i ranije bile rangirane kao najbolje pecivo na svetu, a tokom jeseni prošle godine dobile su titulu i najboljeg jela u Srbiji, koju im je dodelio takođe TasteAtlas.

Novopazarske mantije, čuveni kulinarski specijalitet u Novom Pazaru, najbolje su jelo u Srbiji. Posle mantija, na drugom mestu jela iz Srbije, nalazio se leskovački ajvar, užička komplet lepinja bila je na trećem mestu, četvrti je bio leskovački roštilj, a na petom mestu kulen iz Bačke Topole.

Kraljica trpeze

U Novom Pazaru se za mantije kaže da su "kraljice trpeze i lokalnih specijaliteta". Kad su nastale pazarske mantije pouzdanih podataka nema. Osnovni sastojak im je mleveno goveđe meso, a novo vreme donelo je i mantije sa sirom i spanaćem. Nekada su se mesile samo u kućama, a sada ih proizvodi desetine radionica.

Pre sedam godina bile su deo međutrgovinskog sporazuma između Srbije i Turske. Turskom tržištu trebalo je da bude isporučeno 500 tona ovog specijaliteta. Ostala je samo pusta želja. Novopazarske mantije 2012. godine uvrštene su na listu nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije.

TasteAtlas zasniva svoje rangiranje hrane na ocenama publike TasteAtlas-a, sa nizom mehanizama koji prepoznaju stvarne korisnike i ignorišu ocene botova, nacionalista ili lokalnih patriotskih organizacija, i daju dodatnu vrednost ocenama korisnika koje sistem prepoznaje kao dobro informisane.

Za listu "100 najboljih slanih peciva na svetu" do 16. avgusta 2025. godine zabeleženo je 9.911 ocena, od kojih je 5.363 sistem prepoznao kao legitimne.

Bonus video: Majstor odao tajnu najboljih novopazarskih mantija