Do 31. avgusta astrološka dešavanja donose snažne emotivne turbulencije, a jedan horoskopski znak će posebno osetiti njihov teret – Škorpija.

Ovaj intenzivan i strastven znak, poznat po dubokim osećanjima i unutrašnjim previranjima, prema astrologu prolazi kroz period tuge, introspekcije i svojevrsnog emotivnog "detoksa". Razlog leži u kombinaciji nekoliko zahtevnih planetarnih tranzita – od Saturnovih izazova, pa sve do napetih aspekata Sunca, Urana, Venere i Plutona koji obeležavaju kraj meseca.

Škorpija Foto: : Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Dok Rakovi, Ribe i Device, koji se prirodno ubrajaju među najosetljivije znakove, već početkom avgusta dobili su olakšanje i osećaj rasterećenja, Škorpije ostaju pod "astrološkom lupom" gotovo do samog kraja meseca. Saturn im testira strpljenje, dok opozicija Venere i Plutona otvara bolna pitanja vezana za ljubavne i porodične odnose. Sve to može izazvati unutrašnju nesigurnost i trenutke usamljenosti.

Astrolozi ipak poručuju da iza prividne tame stoji i prilika za rast. Avgust za Škorpije neće biti samo period tuge, već i introspektivno putovanje koje može doneti dublje razumevanje sebe i svojih odnosa.

Škorpija Foto: Shutterstock

Zaključak je jasan: dok većina znakova pronalazi izlaz iz emotivnih vrtloga, upravo će Škorpije do 31. avgusta najviše osećati težinu tranzita. Ali, ako pronađu snagu da tugu pretvore u lekciju, ovaj period može im postati prekretnica za lični razvoj.

(Kurir.rs/NajŽena)

Bonus video: Da li znate šta je mundalna astrologija?