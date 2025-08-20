Slušaj vest

Svako poznaje bar jednu osobu koja, bez obzira na situaciju, uvek pronađe nešto što nije dovoljno dobro. Bilo da je u pitanju kafa koja je "previše mlaka", posao koji „nije dovoljno dobro urađen“ ili prijatelj koji je „mogao to drugačije da kaže“, oni imaju urođeni talenat za uočavanje mana.

Iako često misle da pomažu svojom iskrenošću, njihova stalna kritika može iscrpeti okolinu. U horoskopu postoje znaci kojima je gotovo nemoguće udovoljiti jer uvek vide prostor za poboljšanje. Donosimo dva znaka koja nikada nisu potpuno zadovoljna i redovno imaju spremnu primedbu.

Devica: Perfekcionista bez odmora

Devica Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Device jednostavno ne znaju da prestanu da analiziraju. Njihov um stalno traži „rupe u sistemu“ i detalje koje treba popraviti. Na poslu su to kolege koje nisu dovoljno precizne, kod kuće su to sitnice koje „nisu na svom mestu“, a u društvu načini na koje bi svi „mogli bolje“. Iako njihove kritike često dolaze iz želje za savršenstvom, Device retko znaju kada da stanu, pa je teško pronaći trenutak kada su zaista zadovoljne.

Jarac: Strogi sudija svega oko sebe

Jarac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Jarčevi imaju veoma visoke standarde – kako za sebe, tako i za sve ostale. Ako neko ne radi onako kako oni smatraju da treba, odmah će to reći. Njihova kritika često zvuči oštro jer ne ulepšavaju stvari i ne gube vreme na diplomatske fraze. Ono što drugi doživljavaju kao stalno nezadovoljstvo, Jarac vidi kao realnost – jer uvek može bolje i nema razloga za prosečnost.

Bonus video: Da li znate šta je mundalna astrologija?