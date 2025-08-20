Slušaj vest

U srpskim selima i danas je prisutno mešanje hrišćanske vere, narodnih običaja i sujeverja. Mnogi vernici više veruju u ono „valja se“ nego u pravo učenje Crkve. Tako je i običaj da se pokojniku tokom noći ostavlja hrana „da svrati i da večera“ i dalje prisutan u pojedinim sredinama.

Koliko daleko ume da ode sujeverje, kroz anegdotu je ispričao sveštenik otac Predrag Popović.

„U selu u kojem sam službovao jednom starijem svešteniku umrla je tetka. On je bio pop starog kova – ne objašnjava mnogo, nego samo kaže šta se valja, a šta ne. Ljudi su ga mnogo poštovali. Po običaju, iznajmi se crkvena sala, ljudi dođu na ručak i večeru, a pred kraj sve se raspremi. I ja tada vidim na jednom stolu ostavljen kompletan ručak. Pitam šta je to, a oni kažu: ‘To je za pokojnicu, da večera kad dođe.’ Ja im kažem: ‘Gde da dođe? Baba da dođe kod mene?! Nemojte da me zezate. Nije da se plašim, ali ne dopuštam takvo sujeverje’“, prisetio se otac Predrag.

Seljani ipak nisu hteli da pomere hranu, pa im je sveštenik ostavio ključ uz upozorenje da ujutru sve mora biti sređeno.

Ali otac Predrag je, kako kaže, odlučio da im priredi malu lekciju. „Siđem u salu i uzmem od svega po malo, osim kafe jer sam znao da pokojna baba nije pila kafu. Ispod pasulja ostavim cedulju na kojoj sam napisao: ‘Hvala vam na ručku, dajte ocu Peđi 100 evra da se moli za moju dušu.’“

Ujutru su ga seljani probudili uzbuđeni: „Pope, vrata su bila zaključana, niko nije ulazio, a hrana je načeta! Baba je došla noćas!“ Kada su podigli šerpu s pasuljem i pronašli papir, svi su zanemeli. „Pročitaj, pope!“ – tražili su. Kada su pročitali poruku, više nije bilo dileme – pokojna baba je, po njihovom verovanju, sama ostavila poruku.

„Šta ću, kažem im – ako je pokojna tako rekla, onda morate to da ispunite. I stvarno, dali su mi 100 evra. Pop starog kova je shvatio šta sam uradio, ali nije imao kud. I dan-danas se smejem tom događaju“, ispričao je otac Predrag.

Njegova priča izazvala je mnogo komentara. Jedni smatraju da su takvi običaji proistekli iz velike tuge i straha porodice da nešto ne pogreši prema preminulom. „Kada mi je muž umro, sve sam radila što su mi govorili, bez razmišljanja. To je bio način da mu olakšam odlazak“, napisala je jedna žena.

