Meštani Gornjih Brezana, Goran Radojević i Mirko – Mićo Radojević, u utorak su na magistralnom putu Plužine – Nikšić pronašli ranac sa velikom sumom novca i dokumentima i vratili ga vlasnici, Tamari Dubak iz Beograda, koja je sa sestrom i decom krenula na more.

- Zaista sam zahvalna ovim ljudima, mali je procenat onih koji bi ovako postupili. U rancu su nam bila sva dokumentai novac za letovanje. Da nam ga nisu vratili mogli smo samo da se odmah vratimo za Beograd, i da budemo srećni što imamo povratne karte - kazala je Tamara nakon što je dobila nazad ranac.

Zaboravili da zatvore gepek

Goran i Mićo bili su u utorak u Etno selu „Izlazak“ u Pivi, gde je bila i Tamara.

- Krenuli su da idu, ušli u automobil, a mi smo komentarisali da im je gepek od auta ostao otvoren. Ispostavilo se da je dete zaboravilo da zatvori gepek i da im je ranac ispao dok su vozili. Krenuli smo put Brezana oko pola sata posle njih i na putu smo videli ranac. U njemu su bila sva dokumenta, prilična suma novca i telefon koji je bio ugašen. Kada smo stigli u Brezna, stavili smo telefon na punjač i on je pozvonio, a sa druge strane je bila Tamara - pričaju Goran i Mićo.

Objasnili su Tamari gde se nalaze i rekli joj da može da dođe po svoj ranac. Tamara nije krila oduševljenje, a Mićo i Goran skromno dodaju da bi to svako uradio.

