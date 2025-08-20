Slušaj vest

Četiri puta je veća verovatnoća da vas pogodi grom nego da dobijete na lutriji. Ta pravila, izgleda, ne važe za Stefana Mandela, rumunsko-australijskog ekonomistu koji je čak 14 puta osvojio lutriju, piše The Hustle u svom tekstu o ovom matematičaru.

Mandela su prve dve pobede zadesile u rodnoj Rumuniji, dok je pokušavao da zaradi dovoljno novca da izvede porodicu iz tadašnje komunističke zemlje. U to vreme njegova plata iznosila je svega 88 dolara mesečno (oko 67 funti).

Posle toga preselio se u Izrael, a zatim i u Australiju, gde je još 12 puta dobio na lutriji.

lotoepa01-epa.jpg
Foto: EPA/Allison Dinner

Mnogi dobitnici lutrije sav novac prokockaju ili potroše na raskošne vile, luksuzne automobile ili završe u sudskim sporovima. Robert Pagnarini, sertifikovani finansijski planer, ranije je izjavio da bi svaki dobitnik lutrije trebalo da oformi „finansijski trijumvirat“ kako bi obezbedio svoju budućnost.

„To podrazumeva advokata, poreskog stručnjaka i finansijskog savetnika“, objasnio je Pagnarini. „Ovaj tim iz snova može vam pomoći da donosite pametne odluke, da planirate dugoročno, ali i da se zaštitite od medija i ljudi koji će vas zasipati zahtevima za novac.“

Ključ za mudro upravljanje iznenadnim bogatstvom, dodaje on, jeste ostati pribran i razmišljati dugoročno.

shutterstock-363247055.jpg
Foto: Shutterstock, Ilustracija

Danas Mandel vodi miran život na ostrvu Vanuatu u Južnom Pacifiku, poznatom po vulkanima i vodopadima.

Njegova metoda tada je bila potpuno legalna, ali nova pravila u SAD i Australiji učinila su je nemogućom. Više nije dozvoljeno kupovati listiće u velikim količinama niti ih štampati kod kuće – dva ključna elementa Mandelove strategije.

12.jpg

Mandelova formula za osvajanje lutrije u 6 koraka:

  1. Izračunati ukupan broj mogućih kombinacija.(Za lutriju gde birate šest brojeva od 1 do 40, to je 3.838.380 kombinacija).
  2. Naći lutrije gde je džekpot najmanje tri puta veći od broja mogućih kombinacija.
  3. Prikupiti dovoljno novca da se kupe sve kombinacije.
    (Za osvajanje lutrije u Virdžiniji Mandel je okupio čak 2.524 investitora).
  4. Odštampati milione listića sa svim kombinacijama.
    (Nekada je to bilo legalno, danas listiće morate kupovati isključivo u prodaji).
  5. Dostaviti listiće ovlašćenim prodavcima lutrije.
  6. Pokupiti dobitak – i isplatiti investitore.
    (Nakon jedne pobede od 1,3 miliona dolara 1987., Mandel je sebi zadržao „samo“ 97.000 dolara, jer je morao da isplati sve koji su ulagali).
eurodzekpot.jpg
Džejden Klark.jpg
Screenshot 2025-03-20 133759.jpg

