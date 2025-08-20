14 puta dobio na lutriji a ovo je njegova tajna: Kune se u 6 matematičkih koraka za siguran dobitak
Četiri puta je veća verovatnoća da vas pogodi grom nego da dobijete na lutriji. Ta pravila, izgleda, ne važe za Stefana Mandela, rumunsko-australijskog ekonomistu koji je čak 14 puta osvojio lutriju, piše The Hustle u svom tekstu o ovom matematičaru.
Mandela su prve dve pobede zadesile u rodnoj Rumuniji, dok je pokušavao da zaradi dovoljno novca da izvede porodicu iz tadašnje komunističke zemlje. U to vreme njegova plata iznosila je svega 88 dolara mesečno (oko 67 funti).
Posle toga preselio se u Izrael, a zatim i u Australiju, gde je još 12 puta dobio na lutriji.
Mnogi dobitnici lutrije sav novac prokockaju ili potroše na raskošne vile, luksuzne automobile ili završe u sudskim sporovima. Robert Pagnarini, sertifikovani finansijski planer, ranije je izjavio da bi svaki dobitnik lutrije trebalo da oformi „finansijski trijumvirat“ kako bi obezbedio svoju budućnost.
„To podrazumeva advokata, poreskog stručnjaka i finansijskog savetnika“, objasnio je Pagnarini. „Ovaj tim iz snova može vam pomoći da donosite pametne odluke, da planirate dugoročno, ali i da se zaštitite od medija i ljudi koji će vas zasipati zahtevima za novac.“
Ključ za mudro upravljanje iznenadnim bogatstvom, dodaje on, jeste ostati pribran i razmišljati dugoročno.
Danas Mandel vodi miran život na ostrvu Vanuatu u Južnom Pacifiku, poznatom po vulkanima i vodopadima.
Njegova metoda tada je bila potpuno legalna, ali nova pravila u SAD i Australiji učinila su je nemogućom. Više nije dozvoljeno kupovati listiće u velikim količinama niti ih štampati kod kuće – dva ključna elementa Mandelove strategije.
Mandelova formula za osvajanje lutrije u 6 koraka:
- Izračunati ukupan broj mogućih kombinacija.(Za lutriju gde birate šest brojeva od 1 do 40, to je 3.838.380 kombinacija).
- Naći lutrije gde je džekpot najmanje tri puta veći od broja mogućih kombinacija.
- Prikupiti dovoljno novca da se kupe sve kombinacije.
(Za osvajanje lutrije u Virdžiniji Mandel je okupio čak 2.524 investitora).
- Odštampati milione listića sa svim kombinacijama.
(Nekada je to bilo legalno, danas listiće morate kupovati isključivo u prodaji).
- Dostaviti listiće ovlašćenim prodavcima lutrije.
- Pokupiti dobitak – i isplatiti investitore.
(Nakon jedne pobede od 1,3 miliona dolara 1987., Mandel je sebi zadržao „samo“ 97.000 dolara, jer je morao da isplati sve koji su ulagali).
