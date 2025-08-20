Slušaj vest

Bilo da je to neostvareni životni cilj, poraz ili prvo slomljeno srce, neke traumese ne mogu zaboraviti, pa tako svaki horoskopski znak ima jednu koja ga progoni...

OVAN

Ovnovi nikada ne zaboravljaju traume iz detinjstva, kao ni poniženja koja su doživeli od svojih najbližih. To su ljudi kojima su potpuno verovali, a koji su ih izneverili i ostavili da se sami bore kroz život. Ipak, njihova urođena borbenost omogućila im je da se rano osamostale, ali posledice te izdaje nose duboko u sebi do kraja života.

BIK

Iako bi najradije voleo da to zaboravi, Bik nikada ne zaboravlja nepoštovanje i bezobrazluk kolega koji nisu imali dovoljno poštovanja i kolegijalnosti prema njemu onda kada mu je to bilo najpotrebnije. Bikovima je ljubavni život jednako važan kao i karijera, pa ne zaboravljaju ni neostvarenu ljubav sa nekim iz inostranstva, koja nije uspela zbog viših sila.

BLIZANCI

Iako su jedan od najinteligentnijih znakova i snalaze se u većini životnih situacija, Blizanci imaju svoju slabu tačku. Važno im je da se kreativno izraze onako kako zamišljaju, a ako u tome ne uspeju, to može ostati njihova neostvarena želja koju teško zaboravljaju.

RAK

Romantični Rak dao bi sve da može zaboraviti prvo ljubavno razočaranje koje je doživeo kao mlad. Taj osećaj ga prati kroz život, iako pokušava da ga zaboravi – teško mu ide. Umesto da bol vremenom bledi, Raku je sve teže, jer se jasno seća snova koje je imao pre nego što se sve srušilo kao kula od karata.

LAV

Poraz koji je doživeo je nešto što zauvek nosi u srcu – bilo da je reč o izgubljenoj utakmici ili propuštenom unapređenju, to je mrlja koju nikada neće zaboraviti. Kao rođeni borac, Lav ne može biti zadovoljan neuspehom i to ga iznutra izjeda svakog dana.

DEVICA

Iako bi to volela, Devica nikako ne može da zaboravi svoju prvu ljubav. Uspomene na to vreme često joj se vraćaju, a ponekad se izgubi u maštanju kako bi bilo da su ostali zajedno. Iako je praktična i racionalna, Devica ne zaboravlja ni prvi susret ni prvi poljubac.

VAGA

Vaga ne može da zaboravi nepravdu ili poniženje koje je doživela na poslu – baš onda kada je bila najuspešnija i najbliža ostvarenju svog cilja. Ipak, kao večiti borac, Vaga ne odustaje i nastavlja da se bori protiv nepravde. Gorki ukus tog poraza uvek će je podsećati da stvari nisu uvek onakve kakve izgledaju – kao ni ljudi.

ŠKORPIJA

Škorpija duboko u sebi nosi sećanje na javno poniženje ili kritiku. To je u njoj izazvalo sram i osećaj nesigurnosti. Njeni ciljevi su pažljivo planirani i uloženo je mnogo truda – zato je ta trauma toliko jaka. Ona je stalni podsetnik da mora još više da se trudi kako bi se dokazala.

STRELAC

Strelcu se barem jednom dogodilo da je doneo naivnu odluku koja mu se obila o glavu – bilo da je reč o lošem poslovnom potezu ili nepovoljnom kreditu. To je gorka lekcija koju nikada ne zaboravlja i koju nosi sa sobom celog života.

JARAC

Jarac nikada neće zaboraviti osobu koju je strastveno voleo, ali sa kojom nije uspeo da ostvari vezu jer je bio odbijen. Često se kroz život priseća te osobe i mašta o tome kako bi izgledao život da su ostali zajedno. Beli svet stvarnosti zamenjuje maštom u kojoj je srećan i ispunjen – s njom.

VODOLIJA

Iako to nikada neće pokazati, poniženje koje je Vodolija doživela na profesionalnom planu ostavilo je dubok trag. Svoj bol skriva iza maske ravnodušnosti i u tišini planira svoju osvetu. Najradije bi zaboravila ceo incident, ali ne može.

RIBE

Ribama je bio veliki san da zablistaju u javnosti – na filmu, sceni ili nekom velikom događaju. Međutim, prilika je došla i prošla, a one je nisu prepoznale. To je neostvareni trenutak koji ih i dalje proganja. Kada su shvatile šta su propustile, povukle su se u svoj svet mašte – jer je on lakši i srećniji od stvarnog sveta, sa kojim se ne žele suočiti.

