Avgust donosi sezonu parenja za pauke, a stručnjaci upozoravaju na povećan broj vrste pauka koja je poznata kao lažna crna udovica. Kako kažu, obavezno noću treba zatvarati prozore zbog sezone parenja.

Njihov ugriz obično nije fatalan, ali može izazvati neprijatne simptome kao što su otok, peckanje i groznica.

"U avgustu postaju aktivni mužjaci koji traže partnere i mogu ući kroz otvorene prozore, penjati se po zidovima, ulaziti u kade, praktično bilo gde", rekao je arahnolog dr Tom Elvud za Dejli Mejl.

lažna crna udovica Foto: Jonesy / Alamy / Profimedia

Kako se zaštititi

Da bi se sprečilo da ovi pauci uđu u vaš dom, stručnjaci preporučuju:

– Redovno čišćenje prozorskih okvira i uklanjanje paučine

– Zatvaranje prozora, posebno noću

– Održavanje čistoće u kući i oko nje, jer pauke privlače prašina, ostaci insekata i prljavština

Pauci su već aktivni. Možda ih ne vidimo, ali oni su tu, penju se po zidovima, prolaze kroz otvore i najmanje pukotine, upozoravaju lekari.

Tokom avgusta, budite posebno oprezni. Zatvorite prozore, održavajte prostor čistim i redovno proveravajte tamne i vlažne uglove kuće. Prevencija je ključ za izbegavanje neprijatnih susreta sa ovim toksičnim gostima.

(Kurir.rs/ Blic)

