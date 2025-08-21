Dnevni horoskop za 21. avgust: Bikovi uspešni u kreativnim zanimanjima, Rakove čeka ljubavna avantura, a Vodolije...
Dnevni horoskop za 21. avgust. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta na kraju nedelje očekuje sve znake horoskopa.
OVAN
Potrudite se da budete što precizniji u komunikaciji, jer vam može doneti nesporazume i previde. Postojeći aspekti u polju tajni donose početak tajne veze ili tajni sastanak sa osobom koju poznajete s posla. Problem sa zubima.
BIK
Ovaj dan doneće vam uspeh zahvaljujući maštovitim idejama. Uspeh u kreativnim zanimanjima, vaše vizije mogu naći primenu. Bikovi mogu da upoznaju veoma privlačnu osobu preko prijatelja ili na nekoj zabavi. Više se krećite.
BLIZANCI
Naporni pregovori sa saradnicima ili nesporazum u poslovnoj komunikaciji. Zato je bolje da danas budete oprezni, posebno s nadređenima. Ovaj dan obeležiće susret sa osobom koju dugo niste videli. Obnavljanje veze. Pazite se virusa.
RAK
Sastanak na kojem možete sklopiti unosan sporazum, ali neće sve proteći tako glatko. Kompromisi su neizbežni. Tokom ovog dana neki sastanak na poslu može da preraste u privatni. Tajna ljubavna avantura. Nervoza.
LAV
Poslovna situacija može biti promenljiva, a vaša sposobnost procene manje izoštrena. Ne donosite bitne odluke. Previše ste se posvetili obavezama i to vas udaljava od partnera. Izdvojte više vremena za privatni život. Tahikardija.
DEVICA
Problem s probijanjem krajnjeg roka danas može biti okosnica dešavanja na poslu. Oslonite se na članove tima. Budite realniji u proceni osobe s kojom ste počeli da se viđate u poslednje vreme. Možete se razočarati. Probavne tegobe.
VAGA
Vaš odnos s nadređenima danas može biti problematičan. Atmosfera u međuljudskim odnosima može se pogoršati. U ovom periodu doći će do realizacije projekta o kojem ste se ranije dogovorili s vašim partnerom. Glavobolja.
ŠKORPIJA
Nepovoljan aspekt donosi zategnute odnose na poslu. Neke spletke mogu dopreti do vas, to vam se neće dopasti. Predstoji vam zajednički izlazak ili izlet s partnerom. Vaš odnos je u atmosferi vruće-hladno. Hormonska neravnoteža.
STRELAC
Ključ uspeha je da se pridržavate zacrtanog plana. Ukoliko ne poštujete prioritete, možete zakasniti sa završetkom važnog radnog zadataka. Partnerove pohvale daju vam vetar u leđa. Uživate u uzajamnoj podršci. Nervoza.
JARAC
Ukoliko se bavite trgovinom ili sarađujete sa inostranstvom, ovaj dan doneće vam odlične rezultate i dobitak. Povoljan period na ljubavnom planu za slobodne Jarčeve. Romantičan susret i ljubav na prvi pogled. Bolovi u ramenu.
VODOLIJA
Oprezno upravljajte novcem, moguć je previd, ali i iznenadni troškovi. Uspeh vam predstoji u kreativnim zanimanjima. Vaš odnos s partnerom povremeno obeležavaju nesporazumi. Osećate se neshvaćeno. Više se krećite.
RIBE
Važne vesti od saradnika s kojima ste se ranije dogovarali. Očekuje vas povoljan rezultat pregovora. Vaš odnos s partnerom obeležava neusklađenost u tom smislu što sve više uviđate veliku razliku u stavovima. Variranje pritiska.