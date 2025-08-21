Slušaj vest

Dnevni horoskop za 21. avgust. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta na kraju nedelje očekuje sve znake horoskopa.

OVAN

Potrudite se da budete što precizniji u komunikaciji, jer vam može doneti nesporazume i previde. Postojeći aspekti u polju tajni donose početak tajne veze ili tajni sastanak sa osobom koju poznajete s posla. Problem sa zubima.


Ovan

BIK

Ovaj dan doneće vam uspeh zahvaljujući maštovitim idejama. Uspeh u kreativnim zanimanjima, vaše vizije mogu naći primenu. Bikovi mogu da upoznaju veoma privlačnu osobu preko prijatelja ili na nekoj zabavi. Više se krećite.


Bik

BLIZANCI

Naporni pregovori sa saradnicima ili nesporazum u poslovnoj komunikaciji. Zato je bolje da danas budete oprezni, posebno s nadređenima. Ovaj dan obeležiće susret sa osobom koju dugo niste videli. Obnavljanje veze. Pazite se virusa.


Blizanci

RAK

Sastanak na kojem možete sklopiti unosan sporazum, ali neće sve proteći tako glatko. Kompromisi su neizbežni. Tokom ovog dana neki sastanak na poslu može da preraste u privatni. Tajna ljubavna avantura. Nervoza.


Rak

LAV

Poslovna situacija može biti promenljiva, a vaša sposobnost procene manje izoštrena. Ne donosite bitne odluke. Previše ste se posvetili obavezama i to vas udaljava od partnera. Izdvojte više vremena za privatni život. Tahikardija.


Lav

DEVICA

Problem s probijanjem krajnjeg roka danas može biti okosnica dešavanja na poslu. Oslonite se na članove tima. Budite realniji u proceni osobe s kojom ste počeli da se viđate u poslednje vreme. Možete se razočarati. Probavne tegobe.


Devica

VAGA

Vaš odnos s nadređenima danas može biti problematičan. Atmosfera u međuljudskim odnosima može se pogoršati. U ovom periodu doći će do realizacije projekta o kojem ste se ranije dogovorili s vašim partnerom. Glavobolja.


Vaga

ŠKORPIJA

Nepovoljan aspekt donosi zategnute odnose na poslu. Neke spletke mogu dopreti do vas, to vam se neće dopasti. Predstoji vam zajednički izlazak ili izlet s partnerom. Vaš odnos je u atmosferi vruće-hladno. Hormonska neravnoteža.


Škorpija

STRELAC

Ključ uspeha je da se pridržavate zacrtanog plana. Ukoliko ne poštujete prioritete, možete zakasniti sa završetkom važnog radnog zadataka. Partnerove pohvale daju vam vetar u leđa. Uživate u uzajamnoj podršci. Nervoza.


Strelac

JARAC

Ukoliko se bavite trgovinom ili sarađujete sa inostranstvom, ovaj dan doneće vam odlične rezultate i dobitak. Povoljan period na ljubavnom planu za slobodne Jarčeve. Romantičan susret i ljubav na prvi pogled. Bolovi u ramenu.


Jarac

VODOLIJA

Oprezno upravljajte novcem, moguć je previd, ali i iznenadni troškovi. Uspeh vam predstoji u kreativnim zanimanjima. Vaš odnos s partnerom povremeno obeležavaju nesporazumi. Osećate se neshvaćeno. Više se krećite.


Vodolija

RIBE

Važne vesti od saradnika s kojima ste se ranije dogovarali. Očekuje vas povoljan rezultat pregovora. Vaš odnos s partnerom obeležava neusklađenost u tom smislu što sve više uviđate veliku razliku u stavovima. Variranje pritiska.


Ribe

