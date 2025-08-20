Slušaj vest

Kako se bliži polazak u školske klupe, roditelji se suočavaju sa mnogim pripremama - od kupovine knjiga i pribora, do odabira pravog školskog ranca.

Iako se na prvi pogled čini da je ranac samo praktičan detalj, stručnjaci upozoravaju da on ima veliki uticaj na zdravlje deteta. Diplomirani fizioterapeut Snežana Milanović iz Centra za korektivnu gimnastiku SM otkriva koliko jedan školski ranac treba da teži, a da ne ugrozi zdravlje kičme deteta.

deci je školski ranac često pretežak Foto: Shutterstock

Koja je prava veličina školskog ranca?

"Većina dece mlađeg školskog uzrasta još nema dovoljno zrele mišiće koji treba da nose sopstveno telo, a uskoro treba da ponesu nekoliko kilograma knjiga i pribora. Zato, pre svega, treba povesti računa o veličini i težini praznog školskog ranca. Kako dete može da nosi isti ranac nekoliko godina, jer nema potrebe kupovati novi svake školske godine, dobro je da bude od kvalitetnog, ali pre svega laganog materijala.

Veličina treba da odgovara konstituciji deteta, jer u prvi razred polaze deca sa 18, 25, ali i sa 44 kilograma. Dno ranca ne sme da ide ispod struka, a vrh mora da bude ispod linije ramena. Ako je ranac veliki, dete će ga verovatno i napuniti stvarima, često nepotrebnim", ističe naša sagovornica.

Koliko sme da teži školski ranac?

Stručnjaci su izračunali da je dozvoljena težina koju dete sme da nosi 10 - 15 odsto njegove telesne težine. To znači da dete koje ima 20 kilograma ne sme da nosi školsku torbu težu od 2 do 3 kilograma, kako ističe Milanović.

Koliko sme da teži školski ranac? Foto: Profimedia

"Zato treba voditi računa o veličini i težini pribora (sveske sa manje listova i bez debelih korica, pernice sa što manje olovaka i flomastera). Povremeno izmerite ranac i, ako prelazi dozvoljenu težinu, proverite da li dete nosi stvari koje nisu neophodne.

Na leđnoj strani ranca treba da postoji ojačanje, a naramenice da budu široke i mekane, kako se ne bi usecale u ramena. Najbolje je da postoji i kaiš koji se zakopčava oko struka i tako obezbeđuje još jednu tačku oslonca", navodi naša sagovornica.

Zlatno pravilo pakovanja školskog ranca

Snežana navodi da, ako sveske i knjige nisu pravilno spakovane, ranac može da poremeti ravnotežu deteta pri nošenju, a može da dovede i do pada pri naglom podizanju ili skidanju. Prvo treba staviti uz leđa veće i teže knjige, a napred manje i lakše. Dodatni pribor, blok ili oprema za fizičko ne nosi se svakog dana, pa ne treba kupovati veći ranac zbog toga - dete to može da ponese i u posebnoj kesi.

"Pravilno nošenje ranca je takođe važno - nosi se na oba ramena, nikako prebačen preko jednog ili u ruci. Izuzetak su ranci sa točkićima, koji su veoma praktični i maksimalno rasterećuju dete."

bitno je pravilno spakovati knjige u ranac Foto: Shutterstock

Koje su posledice korišćenja lošeg ranca?

"Posledice korišćenja lošeg ranca i nepravilnog nošenja su loše držanje, a dugoročno i deformiteti kičmenog stuba i stopala. Koliko je to često kod dece školskog uzrasta govore rezultati redovnih sistematskih pregleda. Iz godine u godinu procenat dece kod kojih se ovi problemi javljaju, kao i stepen njihove izraženosti, sve je veći. To se odražava i na celokupno zdravstveno stanje, ali i na koncentraciju pri praćenju nastave, pamćenje, motoričke sposobnosti (izdržljivost, brzinu, spretnost), što sve zajedno utiče na uspeh u školi.

Kada se dete žali da ima česte glavobolje tokom učenja, pored problema sa vidom, uzrok mogu biti i naramenice koje se usecaju u ramena zbog težine i tako usporavaju normalan protok krvi ka mozgu", ističe Snežana Milanović, fizioterapeut.

Kako se u prvim danima stiču navike nošenja ranca koje ostaju tokom čitavog školovanja, veoma je važno pokazati detetu koje polazi u školu kako se pravilno pakuju knjige i nosi ranac, i povremeno kontrolisati da li to radi na pravi način.

(Kurir.rs/ Ona)

