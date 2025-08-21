Ovi horoskopski znakovi ne praštaju: Spremni su na sve da vam zagorčaju život, budite pažljivi sa njima
Kada veza pukne, neki horoskopski znakovi jednostavno nastave dalje. Ali postoje i oni koji nikada ne zaboravljaju, ne opraštaju i ne odustaju dok ne osete da su „izravnali račune“. Astrologija otkriva šest znakova koji su najskloniji osveti – i to ne bilo kakvoj, već pažljivo isplaniranoj.
Škorpija – majstor tihe osvete
Škorpije nikada ne zaboravljaju izdaju. Njihova osveta je hladna, precizna i iznenadna. Ne reaguju impulsivno, već strpljivo čekaju savršen trenutak da uzvrate udarac. Njihova strategija je psihološka, a efekat dugotrajan – partner se često pita kada i kako je stigao „kontraudar“.
Ovan – vatreni temperament koji ne bira reči
Ovnovi su direktni i nagli, pa njihova osveta obično dolazi odmah i bez zadrške. Kada su povređeni, ne štede reči – često biraju društvene mreže da javno razotkriju bivšeg. Ne boje se sukoba i žele da druga strana jasno oseti njihov bes.
Vodolija – kreativna i nepredvidiva osveta
Vodolije ne vole dramu, ali kada odluče da se osvete – to rade na originalan i neobičan način. Njihovi potezi nisu očekivani i često zbunjuju bivšeg partnera. Njihova distanca i smirenost dodatno pojačavaju osećaj nesigurnosti kod onoga ko ih je povredio, navodi Krstarica.
Bik – strpljiv, ali nemilosrdan
Bikovi nikada ne uzvraćaju odmah. Oni čekaju trenutak kada bivši partner pomisli da je sve zaboravljeno ili kada poželi pomirenje – a tada ga odbijaju bez milosti. Njihova osveta je emotivna i ima za cilj da druga strana oseti istu bol kroz koju su oni prošli.
Devica – inteligentna i suptilna osveta
Device su poznate po analitičnosti i smirenosti. Njihova osveta nije bučna, već tiha i suptilna. Najčešće se ogleda u tome da nastave dalje sa boljim partnerom ili uspehom u životu, ostavljajući bivšeg da se pita da li su ikada bile istinski emotivno vezane.
Jarac – osveta kroz reputaciju
Jarčevi su stratezi i kada odluče da uzvrate udarac, rade to na pametan i dugoročan način. Njihova osveta često uključuje narušavanje ugleda bivšeg partnera – i to kroz istine koje drugi možda nisu znali. Sve rade bez drame i vike, ali sa jasnim ciljem da povrede tamo gde najviše boli.
