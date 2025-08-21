Slušaj vest

Kada veza pukne, neki horoskopski znakovi jednostavno nastave dalje. Ali postoje i oni koji nikada ne zaboravljaju, ne opraštaju i ne odustaju dok ne osete da su „izravnali račune“. Astrologija otkriva šest znakova koji su najskloniji osveti – i to ne bilo kakvoj, već pažljivo isplaniranoj.

Škorpija – majstor tihe osvete

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Škorpije nikada ne zaboravljaju izdaju. Njihova osveta je hladna, precizna i iznenadna. Ne reaguju impulsivno, već strpljivo čekaju savršen trenutak da uzvrate udarac. Njihova strategija je psihološka, a efekat dugotrajan – partner se često pita kada i kako je stigao „kontraudar“.

Ovan – vatreni temperament koji ne bira reči

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ovnovi su direktni i nagli, pa njihova osveta obično dolazi odmah i bez zadrške. Kada su povređeni, ne štede reči – često biraju društvene mreže da javno razotkriju bivšeg. Ne boje se sukoba i žele da druga strana jasno oseti njihov bes.

Vodolija – kreativna i nepredvidiva osveta

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Vodolije ne vole dramu, ali kada odluče da se osvete – to rade na originalan i neobičan način. Njihovi potezi nisu očekivani i često zbunjuju bivšeg partnera. Njihova distanca i smirenost dodatno pojačavaju osećaj nesigurnosti kod onoga ko ih je povredio, navodi Krstarica.

Bik – strpljiv, ali nemilosrdan

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Bikovi nikada ne uzvraćaju odmah. Oni čekaju trenutak kada bivši partner pomisli da je sve zaboravljeno ili kada poželi pomirenje – a tada ga odbijaju bez milosti. Njihova osveta je emotivna i ima za cilj da druga strana oseti istu bol kroz koju su oni prošli.

Devica – inteligentna i suptilna osveta

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Device su poznate po analitičnosti i smirenosti. Njihova osveta nije bučna, već tiha i suptilna. Najčešće se ogleda u tome da nastave dalje sa boljim partnerom ili uspehom u životu, ostavljajući bivšeg da se pita da li su ikada bile istinski emotivno vezane.

Jarac – osveta kroz reputaciju

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Jarčevi su stratezi i kada odluče da uzvrate udarac, rade to na pametan i dugoročan način. Njihova osveta često uključuje narušavanje ugleda bivšeg partnera – i to kroz istine koje drugi možda nisu znali. Sve rade bez drame i vike, ali sa jasnim ciljem da povrede tamo gde najviše boli.

Bonus video: Pozitivne i negativne strane horoskopskih znakova