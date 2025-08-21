da li ste znali

da li ste znali

Na društvenim mrežama kruži snimak koji je mnoge ostavio bez teksta, a prikazuje kako zapravo izgleda unutrašnjost torbe kengura, prenosi Unilad.

U Australiji živi preko 40 miliona kengura, ali se ove životinje mogu videti i u drugim delovima sveta. Sada se ispostavilo da mnogi nemaju jasnu predstavu o tome kako izgleda njihov najpoznatiji “dodatak” za mladunce.

Torba nije za svačije oči

Kratak snimak, objavljen na YouTube profilu Animal EDventure Park & Safari, prikazuje mladunče smešteno u torbi svoje majke. Brzo je postao viralan, a reakcije gledalaca su burne i podeljene.

“Život jeste lep i sve to, ali ovo izgleda odvratno”, napisao je jedan korisnik.

“Nikada ovo nisam video. Mislio sam da je to topla, krznena torbica! Nisam očekivao da ovako izgleda“, navodezao se drugi.

Kako kengur čuva mladunče?

Za razliku od “romantične” predstave da je torba obložena mekanim krznom, stvarnost je drugačija. Naučnici objašnjavaju da je to svojevrsna produžena materica s otvorom (bez amnionske tečnosti), što objašnjava vidljive krvne sudove.

Kao i mnogi torbari, kengur odgaja mladunce u “dodatku” koji je topao i izdržljiv. Prema podacima Live Science, temperatura unutar torbe dostiže oko 40,5 stepeni Celzijusa - isto kao temperatura tela majke.

Iako izgled torbe može delovati neprijatan pojedinim ljudima, naučnici ističu da je ona savršeno prilagođena potrebama mladunčeta i ključna za njegov razvoj.

Bonus video: Kenguri su slatki i zanimljivi, ali vrlo ukusni