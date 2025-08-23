Slušaj vest

Kiki (28), Kanađanka koja je skoro 15 godina živela u Los Anđelesu, odlučila je potpuno da promeni svoj život. Nakon što je na TikToku naišla na video o jeftinim nekretninama na Siciliji, spakovala je kofere i već nedelju dana kasnije otputovala na italijansko ostrvo.

U junu 2024. kupila je kuću u selu Mussomeli za samo 27.000 evra. Nekretnina ima čak 17 soba i pogled na srednjovekovni zamak, ali zahteva opsežnu obnovu. „Kući je potrebno oko 140.000 evra ulaganja. To će biti moj dom iz snova, u kojem planiram da živim čim bude gotov na jesen“, ispričala je Kiki za Newsweek.

Mussomeli, smešten u srcu Sicilije, poznat je po svom srednjovekovnom zamku i prelepim pogledima na pejzaž – potpuno suprotno od užurbanih ulica Los Anđelesa.

Razlike u cenama nekretnina

Iako obnova zahteva mnogo novca, cena kuće na Siciliji i dalje je daleko povoljnija od cena u Severnoj Americi.

Prema podacima kompanije Redfin, prosečna cena kvadrata u Los Anđelesu u julu 2025. iznosila je oko 6.200 evra. S druge strane, podaci Immobiliare.it pokazuju da je prosečna cena u celoj Siciliji samo 1.167 evra po kvadratu. Konkretno, u oblasti Kalataniseta, gde se nalazi Mussomeli, kvadrat košta oko 682 evra – skoro 11 puta manje nego u Los Anđelesu.

Sicilija poslednjih godina privlači brojne strane kupce zbog jeftinih nekretnina, prijatne mediteranske klime i bogate istorije. Neka sela čak nude kuće za 1 evro kako bi sprečila depopulaciju, ali čak i „standardne“ nekretnine imaju cene koje su mnogim strancima neverovatno povoljne.

Kanađanka snima kako napreduju radovi

Za Kiki, odluka nije bila samo finansijska. „Ovo je kuća o kojoj sam oduvek sanjala, ovo je mesto na kojem želim da živim“, istakla je.

Obnova je počela u martu 2025. i trebalo bi da traje osam meseci. Kada radovi budu završeni, Kiki će Los Anđeles sa svojim visokim kirijama i gužvom zameniti mirnijim životom na Siciliji – okružena istorijom, suncem i mediteranskom kuhinjom.

Svoju avanturu dokumentuje na TikToku, gde već ima hiljade pratilaca. Tamo deli snimke napretka radova i kaže da kuća „konačno počinje da liči na dom, a ne samo na ludu ideju“.

